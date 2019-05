FOTO: Bum nepazljivega hitro kresne po glavi

»Tretje mesto, dame in gospodje, si je v medijski regati prijadrala ekipa Slovenskih novic!!!« je svečano naznanila uradna napovedovalka, petčlanska posadka, ki ji je na devetmetrski jadrnici poveljeval sloviti krmar Dušan Puh, pa se je samo presenečeno spogledala. V dobrih treh urah, kolikor so trajali štirje plovi, skoraj ni bilo pravega časa, da bi se človek, večinoma neuk jadranja, nastavljal sončnim žarkom, prisluhnil šumenju valov ter uživaško spremljal druge jadrnice. Zato tudi ni vedela, da je bila v zadnjem plovu boljša kot ekipa STA in zato, kljub enakemu številu točk, za mesto boljša. Čeprav se je dogodek, ki je potekal v sklopu navtičnega sejma Nautica, imenoval Medijska regata, je bilo vse skupaj hudo tekmovalno.



Tako je k stvari ne nazadnje pristopil tudi naš krmar Puh, jadralski velikan je vendarle nekdanji olimpijec in zagotovo eden izmed najbolj izkušenih slovenskih jadralcev. Že zaradi svojega slovesa ni niti za hip dopustil, da bi se novičarji preveč prepustili, in tudi tistim, ki smo bili prvič na takšni jadrnici, je pri priči in nazorno pokazal, kaj pomeni vendar resno jadranje.



Ko je pahnil motor tedaj še v podpalubje, je šlo dejansko zares. Tedaj smo na lastni koži spoznali vse lepote in zagate jadralskega športa. Prikazal nam je bistvo jadranja, že kmalu smo namreč spoznali, da smo se znašli v nenehni igri z vetrom in taktično-tehničnim obvladovanjem plovila. Kdor tega ne zna, se znajde mahoma v brezizhodnem položaju.



V teoriji naj bi bilo jadranje sicer nadvse preprosto: vse je namreč odvisno od zategovanja in popuščanja jadra. V praksi pa je to, še posebno če posadka ni uigrana, eno samo mukotrpno prestopanje z ene na drugo stran plovila, dvigovanje in spuščanje genakra in floka, izogibanje spodnjemu delu jadra, imenuje se bum, in nepazljivega hitro kresne po glavi. Kadar je Puh zakričal, »poja-la-banda«, smo začeli jadrati, če se ne motim, v krmo, potem pa nadaljevali zategovanje in popuščanje jadrničinih uzd (škotin). Pomembni sta samo obračanje proti vetru in obračanje od vetra. »Veter je pravi, razvijmo genaker!« je zaukazal krmar, mi pa smo zvesto sledili njegovim navodilom. Občasno smo se pošteno zapletli, a se naposled, kot v kakšni knjižni uspešnici, tudi srečno odpletli.



Ko pa je zapihal še tisti veter 11 vozlov, smo se kot izurjeni morjeplovci pomaknili na skrajni rob in uživali visoko nad morsko gladino, v hitrosti, vedutah našega Primorja. A le za kratek čas, saj so že prihajala nova in nova povelja. Če želiš preživeti na morju, je treba obvezno slediti hierarhiji, do kraja spoštovati avtoriteto. Tu pač ni pardona, kaos je na jadrnici strogo prepovedan. Ker je Puh na vodi že pol stoletja, je bil vsak njegov ukaz zato seveda svet, ti ukazi so ekipo Slovenskih novic ne nazadnje popeljali do zmagovalnega odra. Pred nami so se zvrstili samo prvouvrščeni radijci (RTV SLO) in drugouvrščeni RTV Koper.

Regate se je udeležila tudi ekipa naše revije Suzy. Ajda Janovsky in Katja Pistor sta sodelovali kot pridruženi članici ekipe Radia 1 z Mojco Pušlar na čelu. Njihov entuziazem je javno pohvalil ter izpostavil tudi David Bartol iz Yacht kluba Marina Portorož, ki je tudi vodil dirko. Čeprav so bili v preteklosti že poizkusi prirejanja tovrstnih medijskih regat, ki bi pripomogle k večji prepoznavnosti te čudovite (športne) panoge, je šele Bartol s svojo ekipo tisti, ki želi, da bi postalo tradicionalno. »Upam, da bomo imeli v prihodnje še več posadk in da bo regata zrasla v mednarodno,« je dejal Bartol. Pri podelitvi nagrad so se mu pridružili minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, direktor Marine Portorož Sebastjan Selan ter lastnik in direktor Rimskih term, to je Valerij Arakelov.