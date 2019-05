Doživijo vsaj en dan kopanja na morju: voznik avtobusa Amir zbira za otroke

Koncert

Obljubljena sta dresa Olimpije in Domžal, odzvali so se tudi Big Foot Mama, vmes je svoj dres prispeval Miha Zupan.

Še nekaj adutov v rokavu

Vrhničanje lansko in predlansko poletje skupaj z nekaj svojimi poklicnimi kolegi vozniki iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) peljal na morje tristo otrok iz socialno ogroženih družin, ki jih izberejo ziz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Nekateri otroci so v minulih dveh letih prav zaradi Amirja doživeli vsaj en dan kopanja na morski obali, kamor jih pripeljejo ter zanje v celoti poskrbijo. Nič nenavadnega, da je Abdaković po lanski uspešni akciji postal celo ime tedna na Valu 202.Letos bo Amir med pripravami na akcijo 17. maja naredil dobrodelni koncert v ljubljanskem lounge baru Troja, na katerem bodo nastopiliinter še kdo, izkupiček (sredstva za otroke zbirajo na zvezi prijateljev mladine tudi prek SMS-donacij na številko 1919, kamor lahko pošljete SMS z ključno besedo CVET1 ali CVET 5) pa bo namenjen tretji akciji, ki nosi isto ime kot glasbeni dogodek v Troji – Peljimo otroke na morje. Ta klub pa je tudi kraj, kjer je Amir spoznal nogometaša NK Maribor, ki sicer prihaja iz prestolnice: »Amir je legenda; obljubil mi je, da mi bo stopil naproti in mi pomagal pri koncertu.« Priljubljeni nogometaš vijoličastih je mož beseda: svojega soimenjaka je povabil na trening v štajersko prestolnico ter mu izročil dres s podpisi igralcev mariborskega kluba in donacijo, ki so jo zbrali za otroke.Avtobusar Amir pa – ob dresu ter dogodku – stavi še na nekaj drugih adutov, da bo lahko letos na morje peljal čim več otrok: »Sponzorja sta Troja in LPP, ki spet časti avtobuse. Obljubljena sta še dresa Olimpije in Domžal, odzvali so se Big Foot Mama in donirali svoje CD-je s podpisi,« našteva trenutno stanje, ki se bo do 17. maja še bistveno okrepilo. Svoj dres je vmes prispeval tudi priljubljeni košarkar, ki trenutno uspešno nastopa na televiziji kot plesalec. Amirjev dobri namen za otroke pa živi in raste.