Domžalčani na nogah, večkrat posredovala tudi policija

Zdrava Atmosfera zdaj biva v Domžalah in moti sosede.

Barušić naj bi bil v stiku z več slovenskimi politiki, tudi z eks ministrom Križaničem. FOTO: Video Zdrava atmosfera

Pospravi jo sam, da je ne bi kdo drug

Najbolj znana članica Zdrave Atmosfere je nekdanja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman. FOTO: Video Zdrava atmosfera

Od ograje sosedov jih gleda vse polno božjih podob.

Hrvat Dragutin Barušić, vodja kulta Zdrava Atmosfera, je s svojimi sledilci našel novo zatočišče. FOTO: Zdrava Atmosfera

2016. so zaprli staro društvo, v Domžale naj bi prišli pred kratkim.

Ko so prišli, so najprej orehe požagali. Razložili so nam, da zato, ker se na njih čarovnice zbirajo.

DOMŽALE – Po daljšem času so se na uredništvo znova obrnili ljudje, ki imajo težave z Zdravo Atmosfero (ZA) – gre za kult osebnosti okoli Hrvata, ki ima pri nas že nekaj let sledilke in sledilce v resničnem življenju.Dasiravno se je ZA registrirala kot društvo oziroma »civilno humano duhovno moralno rimokatoliško združenje« (kot pravi poslovni register), so že pred nekaj leti leteli iz frančiškanske cerkve v srcu Ljubljane, kjer so se dobivali. Razlogov je bilo več; predvsem pa je zelo očitna razlika med rimskokatoliško cerkveno usmeritvijo in ZA.»Ko so prišli, so najprej orehe požagali. Razložili so nam, da zato, ker se na njih čarovnice zbirajo,« nam v lokalu sredi Domžal dogajanje zadnjih mesecev pojasnjuje staroselec v srednjih letih in neposredni sosed hiše in zemljišča v Kamniški ulici v Domžalah, kjer so si člani ZA postavili začasno bazo. Na ograji ima sosed po novem križ iz nerjavečega jekla, na palici pred oknom njegovega otroka se je pojavil fluorescentni Jezus. Otrokova mati pove: »Hčeri so nabili tega, ki se sveti ponoči, na palico pred okno, da gleda skozenj. Sem verna, ampak tole je absurd.« Da prihaja do konfliktov, je potrdila tudi policija.Leta 2015 je ZA prvič polnila časopisne stolpce, potem še, ko je bila njihova članicaimenovana za finančno ministrico, v zadnjem obdobju pa se je dogajanje okoli ZA umirilo. Leta 2016 so zaprli staro društvo, ustanovili novo ter ga registrirali na Savski cesti v Ljubljani. Spremenili so tudi spletni naslov in vanj niso vključili starih vsebin.V Domžalah naj bi bili naseljeni nekaj zadnjih mesecev – oni in njihova čreda koz, ki je dodatno zasmradila atmosfero sredi naselja: »Ne moreš več kosila pojesti na vrtu, toliko je zelenih muh,« nam pravi sosed ZA. Po drugi strani je za svojo črno mačko slišal grožnjo, naj jo sam pospravi, da je ne bi kdo drug …»Na začetku, ko je postavil nadangela, sem žlahtnika vprašal, ali ustanavlja gasilsko društvo, ker je bil na pogled podoben Florijanu. Pa me je koj podučil, da gre za Mihaela, ki je ubil hudiča,« pravi naš sogovornik, katolik.»Prej je bil vegan in so se somišljeniki pri njem zbirali, ampak tisto ni bilo nič motečega. Tukaj pa je Barušić tisti, ki enkrat kriči name: 'Bitanga, jebala te policija,' drugič mi grozi z ministricami, tretjič pa mi razlaga neumnosti, kot da moja žena pri njih nekaj zakopava v zemljo.« Vmes se pogovoru pridruži druga soseda in nam pove, da ponoči ni več spanca: »Zbujam se, ko mimo okna potekajo procesije z molitvami v hrvaščini. Cele noči prehodijo, ne vem, kaj delajo.« Toda prava težava so neposredni sosedski spori.Z ljubljanske policijske uprave so potrdili, da jim je dogajanje okoli ZA dobro znano., predstavnica za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi, navaja: »Policisti Policijske postaje Domžale so v zadnjih mesecih v Kamniški ulici posredovali štirikrat po prijavi občanov.« Šlo je za prestavljanje meje, uničevanje grmovja, hojo po zemljišču, izobešanje stvari na ograjo in podobne zaplete. A po zbranih obvestilih »dogodki niso imeli znakov kaznivega dejanja ali elementov prekrška, temveč so se nanašali na civilnopravna razmerja,« pojasnjuje Ciperle Adlešičeva.Tudi na ZA smo naslovili kup vprašanj o njihovem bivanju in delovanju v Domžalah ter še, ali sami morda zaznavajo konflikte s sosedi; preveriti pa smo želeli še fantastično tezo (ki naj bi jo sosedom zaupal član Zdrave Atmosfere), češ da imajo koze za pomoč članici ZA pri premagovanju raka.A žal nam Barušić ali kdo drug iz ZA ni poslal nikakršnega odgovora, niti o nočnih procesijah z molitvami v hrvaščini niso želeli razglabljati.Kako naprej, sosedje ne vedo: bojijo se sprememb, ki bodo trajale dlje kot le to poletje. Vprašanj je več kot odgovorov, pravega miru pa še zdaleč ni na obzorju.