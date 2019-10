Bivši SDS-ovec udaril po Janševih: To je podlo in za nas nesprejemljivo

Andrej Čuš. FOTO: Roman Šipić, Delo

LJUBLJANA – Pred protestom, napovedanim za 10. oktober, katerega pobudnik je nekdanji mariborski župan, pridružili pa so se mu tudi v SDSin SLS, se je oglasil nekdanji član največje parlamentarne stranke, danes pa predsednik Zelenih Slovenije. SDS sicer toži Čuša, od katerega zahteva dobrih osem tisočakov, ki naj bi jim jih dolgoval zaradi stroškov, povezanih z volilno kampanjo Zapisal je, da je sprva pričakoval, da bodo nosilci protesta civilna družba in stroka, kar bi v stranki podprli, nato pa so ugotovili, da je v ozadju predvsem politika. »Tudi takšna, ki nam že od osamosvojitve naprej 30 let ponuja malo spremenjene rešitve in vedno iste ljudi, stanje pa je vse slabše,« je udaril Čuš. Dodal je, da je napovedan protest, ki se ga njegova stranka ne bo udeležila, »v takšnem okviru nepotreben in namenjen zgolj vnašanje nemira v slovenski prostor«.»Desne stranke s somišljeniki so prestopile okvir resne politike. Najštevilnejša parlamentarna stranka ima možnosti, ki jih neparlamentarne stranke nimamo, in bi morala predloge in rešitve predlagati v parlamentu, ne pa na ulici. Valjenje krivde za situacijo, ki je posledica zgrešene politike vseh vlad v samostojni Sloveniji, zgolj na vladopa je podlo in za nas nesprejemljivo,« je bil oster. Omenil je primer Adrie Airways, ki so jo prodali »SD, SMC in SAB, danes pa delijo moralne nauke, kako naprej. Nesprejemljivo! Še huje pa je, če preverite, kako dolgo je katera od teh strank na oblasti!?«