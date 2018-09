Ponekod po državi že poplavlja, agencija za okolje izdala opozorilo

Policija svari

»Zaradi hujšega neurja vozniki na nekaterih delih gorenjske avtoceste vozijo z zelo zmanjšano hitrostjo, tudi samo okoli 50 km/h. Na nekaterih mestih so bila sporočena tudi ustavljanja pod nadvozi in v predorih. Opozarjamo na veliko previdnost in prilagajanje razmeram na cesti. Ustavljajte se na izogibališčih, počivališčih ali pa zapustite avtocesto. Pri vožnji z zmanjšano hitrostjo vklopite vse štiri smerne utripalke,« svetuje Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj.

LJUBLJANA – »Zvečer in v prvem delu noči se lahko zlasti na severovzhodu pojavljajo močnejše nevihte z nalivi. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki,« napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). A močne padavine so očitno nekoliko pohitele, saj ponekod po državi že povzročajo težave.Okoli 19. ure so poročali o poplavah meteorne vode z Mariborske ceste in Ribiške poti v Dravogradu, težave pa imajo tudi v Večeslavcih. Na cesto na Meži je okoli 19.30 naneslo zemljo, v Rogašovcih pa so na pomoč poklicali, ker potrebujejo pomoč zaradi meteorne vode, ki jih zaliva.Za precejšnji del države še vedno velja velika verjetnost toče