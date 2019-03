Afera Planinšek Bohinc: raje v Barcelono kot na sodišče

3940 evrov zahteva od nekdanje najemnice.

Tole je nesramno, žaljivo in popolnoma brezobzirno, kar pišete. Zmotilo vas je pet prstnih odtisov na luči.

LJUBLJANA – V zgolj nekaj minutah se je na ljubljanskem okrajnem sodišču zaključila pravda, v kateri priznani lepotni kirurgtoži profesionalno trenerko joge, svetovalko za zdravo prehrano in nekdanjo radijsko in televizijsko zvezdnico. Potem ko tja ni prišel niti njen nekdanji mož in ko sta se odvetnika obeh strani strinjala, da ju ni treba več vabiti, je sodnicasporočila, da bo spisala končno odločitev.Bohinc Bojetújeva se očitno na pravdo požvižga. Namesto da bi le prišla na sodišče in se branila pred tožbenimi očitki, je oboževalcem na svojem odprtem profilu na facebooku 10. februarja sporočila, da se je preselila v Barcelono. »Kdo ve. Za zdaj permanentno,« je v komentarjih pod svojim osveženim statusom bivanja odgovorila, ko ji je ta čestital za preselitev v omenjeno špansko mesto in jo vprašal, ali je to »samo začasno ali permanentno«. Že čez enajst dni je z letalom potovala v Budimpešto, dan pred tokratno zadnjo pravdno obravnavo pa je še sporočila, da komaj čaka, da »zacveti pomlad v Barceloni«. Da tam težko najde dobro stanovanje, je mogoče razbrati tudi z njenega zapisa: »Hiše v Barceloni so kot večina bejb na instagramu. Na sliki wow, v živo pa 'za nikamor'«.Planinšek je Bohinc Bojetújevo že leta 2015 označil za »packo nemarno«, lani pa je na sodišču glede tožbe, v kateri od nje zahteva 3939,66 evra kot plačilo zapadlih najemnin in odškodnino ter vračilo ključa stanovanja, brez dlake na jeziku razlagal, da mu v letu 2014, ko je najela njegovo stanovanje v Ljubljani, ni plačevala najemnine, da je »samo tarnala, da ni vode, elektrike« ter da je njen pes Happy »lulal in kakal« po tleh in da je bilo polno »pasjih kocin za kavčem«. Poleg tega je, kot je nadaljeval, uničila predale, ker da je hodila po njih. V kuhinji je bil uničen kuhinjski pult, saj so se videle ureznine od nožev. Nič kaj bolje ni bilo v kopalnici, kjer je bil plesniv parket. »Kaj ti bo Sadar+Vuga in obnova, če pa je vse usrano do amena,« se je še slikovito izrazil in nekdanjo podnajemnico označil »za naduto«.Bohinc Bojetújeva je na obtožbe Planinška odgovorila že leta 2015, in sicer na facebooku. Označila jih je za popolno laž in med drugim zapisala, da je za stanovanje skrbela kot za svoje, stroške plačala in da so ga pred odhodom počistile štiri osebe. »Franc, tole je nesramno, žaljivo in popolnoma brezobzirno, kar pišete. Zmotilo vas je pet prstnih odtisov na luči. Komentar mnogo več pove o vas kot o meni. Kužek je zelo majhen in izjemno čist. Morda ste našli kakšno dlako kje. Stanovanje je v čudovitem stanju, kot novo, tako kot ga predstavljate že vse od začetka. Upam, da bo drug najemnik v njem užival in se počutil kot doma.«No, da je bilo stanovanje po njenem odhodu res v slabem stanju, je na sodišču že januarja potrdil»V kopalnici je bila plesen okoli tuša in zavesa je bila gnila,« se je spominjal in dodal, da je bil kuhinjski pult »izrezan, kot da bi ga en z nožem namerno rezal«. Pa da Planinšek, ko mu je šel pokazat stanovanje, takrat ni vedel, v kakšnem stanju je, saj se mu podnajemnica ni oglašala. Stanovanja pa sam na koncu ni vzel v najem.