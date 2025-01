Čez nekaj ur bo znano, katera bo miss Slovenije, izbrali bomo tudi miss Slovenskih novic

Le še nekaj ur nas loči od trenutka, ko bomo dobili najlepšo Slovenko, ki bo našo deželo zastopala na prestižnem tekmovanju za najlepšo na svetu. Izbor za miss Slovenije bo tokrat potekal v Lendavi, na slovesnosti pa bo razglašena tudi miss Slovenskih novic, za katero ste glasovali vi, cenjeni bralci.

Za lento se poteguje 13 lepotic z vseh koncev naše prelepe dežele, prav takšne pa so tudi one. A ne krasi jih le fizična lepota, čisto vsa dekleta imajo še mnoge odlike, ki jih mora imeti tista, ki bo na svetovnem izboru zastopala Slovenijo. So dobrosrčne, prijetne, ambiciozne, s kopico talentov in zanimanj, nekatere od talentov bodo predstavile strokovni žiriji, glasovi katere bodo vplivali na končni rezultat.

Trinajst finalistk

Na velikem odru Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi se bodo nocoj predstavile Tara Tofaj (Kranj), Tjaša Žnidaršič (Kranj), Abbi Sušelj (Pivka), Pia Hribar (Dobrova), Neja Prosenjak (Slovenska Bistrica), Nika Kuzman (Ljubljana), Katja Omerzel (Krško), Allisa Pelko (Kranj), Helena Pokeržnik (Dravograd), Amadea Zupan (Sežana), Saša Poklukar (Gorje, Bled), Lara Senica (Grosuplje) in Katja Zver (Lendava).

Podrobnejšo predstavitev kandidatk in njihove fotografije si lahko ogledate TUKAJ in TUKAJ.

Prireditev bomo spremljali tudi na našem portalu, kjer boste tudi prvi izvedeli, katera od lepotic bo prejela lento najlepše Slovenke ter katera si je prislužila največ glasov naših bralcev in bo postala miss Slovenskih novic.