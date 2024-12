V soboto se je predsednik zunajparlamentarne stranke Glas upokojencev Pavel Rupar znašel v izolski bolnišnici. Kot je dejal, zaradi močnega udarca v glavo. Napadalec naj bi bil nekdanji podpredsednik stranke Igor Černoga. Kot je na družbenem omrežju zapisal Rupar, je pri tem dobil »rahel pretres, poškodbo ličnice in ustnice«, čeprav so mnogi Ruparjevi kritiki dvomili, da se je napad res zgodil. Plod njegove pokvarjenosti in fantazije z edinim ciljem, da me pred javnostjo diskreditira. Tudi 65-letni Černoga se na obtožbe sprva ni želel odzvati, češ da je za to »škoda besed in črnila«, a si j...