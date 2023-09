Ministrstvo za kulturo je aprila 2018 uvrstilo in registriralo pritrkavanje med bistveni del slovenske glasbeno-kulturne dediščine. Minister za kulturo je bil takrat Tone Peršak. Da je pritrkavanje resnično del identitete Slovencev ter da je to glasbeni izraz slovenskega naroda, po katerem smo edinstveni v svetu, se je zadnjič strinjal tudi Ivan Gabrič, mož, ki je opremil kar 566 zvonikov po Sloveniji. Sebastijan Valentan: »Zvonjenje je del naše dolge in lepe kulture, kot je v muslimanskem svetu del njihove tradicije mujezin, ki z mošejskega minareta (po zvočniku) kliče vernike k molitvi. FOT...