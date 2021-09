Cepljenje proti HPV prvič tudi za dečke: »Cepljeni manj zbolevajo in umirajo«

Cepljeni manj zbolevajo in umirajo

Z novim šolskim letom bodo pri nas proti virusu HPV po deklicah začeli cepiti tudi dečke. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) so na današnji novinarski konferenci pozvali starše k odločitvi za cepljenje otrok, saj je to ključno za zmanjšanje raka na materničnem vratu.Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje povedal, da je cepljenje dečkov proti HPV pomembno, saj je zelo učinkovito pri preprečevanju raka. Po njegovem zatrjevanju s cepljenjem lahko preprečimo »skoraj 100 odstotkov raka materničnega vratu, med 45 in 90 odstotkov ostalih rakov anogenitalnega področja obeh spolov in 26 odstotkov rakov ustnega dela žrela«. Zaradi tega po njegovem mnenju cepljeni manj zbolevajo in umirajo za raki. Dodal je še, da je cepljenje proti HPV med prioritetami evropskega načrta za boj proti raku, prav tako pa ima pomembno mesto tudi v okviru državnega programa za obvladovanje raka, zato bi s cepljenjem in presejalnim programom Zora lahko eliminirali to vrsto raka pri nas.Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je cilj cepiti vsaj 90 odstotkov deklic. Trenutno jih je v Sloveniji precepljenih okoli 60 odstotkov. Po zatrjevanju vodje programa Zorase rezultati cepljenja pri nas že poznajo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2016 pri nas na 100.000 prebivalcev namreč zboli okoli 11 žensk, v Romuniji, kjer je precepljenost manjša, pa 23 žensk.Direktor NIJZje spomnil na viruse in bolezni, za katerimi so zbolevali otroci v preteklosti. Ker teh bolezni danes praktično ni več, je pozval k cepljenju tudi proti virusu HPV. Ob pozivih je še poudaril, da so cepiva v mnogih državah plačljiva, pri nas pa brezplačna.