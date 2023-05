Čeferin z legendami Karolini na pomoč (FOTO)

»Vedno sem pripravljen vzeti si čas za take dogodke, kot je bil v petek v Litiji. Ne le Slovenci, večina ljudi je dobrih. In želimo pomagati. Če samo pomisliš, da bi se lahko to zgodilo tvojemu otroku, te zaboli srce,« je po petkovi revialni tekmi v Litiji dejal Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, evropske nogometne zveze.

V litijski športni dvorani. FOTO: Dejan Simić

Prvi mož evropskega nogometa je bil eno od eminentnih imen, ki se je z veseljem odzvalo vabilu, sam meni, da je to kar njegova dolžnost, in prišlo v mesto ob Savi. Tam dihajo in živijo s 4-letno Karolino, ki ima hudo in smrtonosno redko bolezen, ter njeno družino. Februarja je slavila rojstni dan, oče Borut in mama Sabina Lavrič pa si najbolj želita, da bi jim za hčer uspelo razviti gensko zdravljenje, ki bi ustavilo napredovanje bolezni in ji rešilo življenje. Za začetek razvoja zdravila potrebujejo dva milijona evrov.

Odziv je bil izjemen. FOTO: Dejan Simić

Dovolj razlogov, da sta se brata Andrej in Tone Vrhovec na enem od družinskih kosil odločila, da nekaj naredita. Akcija je stekla. Borut sprva ni mogel verjeti, ko je slišal, kakšne namene imata brata Vrhovec, solastnika podjetja Matetova družba; to je v sodelovanju z Društvom Viljem Julijan organiziralo spektakel v Litiji, kjer se je minuli petek zbralo 1100 gledalcev. Imeli so kaj videti.

Po koncu tekme. FOTO: Dejan Simić

Ekipi sta bili dve, za rumene so brcali predsednik hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić, Aleksander Čeferin, Miran Pavlin, Milivoje Novaković, Mišo Brečko, Mario Mandžukić, Zvonimir Boban, Vedran Ćorluka in Robert Volk, za modre pa predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, Aljoša Asanović, Senijad Ibričić, Branko Ilić, Andrej Vrhovec, Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević, Ivica Olić, Gregor Šmajd in Jurica Jurjević. Rumeno ekipo je vodil Jože Prelogar, modro Robert Prosinečki. Sodil je Darko Čeferin. Zmagali so rumeni, za 4:0 so zabili Pavlin, Novaković, Mandžukić in Zvonimir Boban. A rezultat je bil drugotnega pomena.

Program je vodil Denis Avdić, za zabavo je poskrbel Dejan Vunjak. FOTO: Dejan Simić

500 evrov so stale VIP-vstopnice.

Dobra energija

»Tekma je bila izvrstno organizirana. Kako lepo je, kaj nogomet prepozna in kaj počne. Pred letom smo zbirali sredstva za Hrvaško po potresu. Fantje iz Slovenije so se odzvali in prišli na revialno tekmo. Zdaj smo se mi odzvali in prišli na pomoč deklici. Srečni smo, ker smo bili lahko del te zgodbe. Tudi ljudje so to prepoznali, dvorana je bila polna. Deklici želim veliko sreče in zdravja in upam, da bo zdravljenje v ZDA uspešno!« je dejal Olić, član trenerskega štaba hrvaške reprezentance. Med polčasom, program je povezoval Denis Avdić, za vzdušje je skrbel Dejan Vunjak, je na parket prišla tudi Karolina.

Mario Mandžukić je po tekmi delil avtograme. FOTO: HNS

Bila je razigrana, dobre volje, uživala je, čutila dobro energijo. V spomin je Andreju Vrhovcu podarila risbico, ki jo je narisala. Njeni starši so se zahvalili za gesto, akcijo. Minuli petek so jim dali vsi vedeti, da na poti niso sami. Do konca tedna bo jasno, koliko sredstev se je zbralo (prodanih je bilo 1100 vstopnic po 10 evrov, VIP-vstopnice po 500 evro in donacije), saj se evri še zbirajo. »Veliko truda smo vložili v ta dogodek. Bil je precej večji, kot smo si predstavljali. A smo veseli. Večji kot je dogodek, več sredstev se bo nabralo za Karolino. To je cilj,« je v imenu organizatorjev ob koncu povedal Gašper Vrhovec.

Izvrstna ekipa je poskrbela za izvrsten dogodek. FOTO: osebni arhiv A. V.