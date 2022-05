Čeferin iskreno o divjih časih: Iz dneva v dan smo bili pijani in delali škandale

Peter Čeferin je sedel na vroči stol Uroša Slaka in iskreno spregovoril o svojem življenju. Je odvetnik z najdaljšim delovnim stažem v Sloveniji, napisal je 10 knjig, pri svojih 84 letih pa gre še vedno vsak dan v odvetniško pisarno, ki jo je ustanovil s svojima sinovoma Aleksandrom in Rokom.

Vedno se je boril proti vsakemu režimu, zato ga dogodek izpred nekaj mesecev ni presenetil. Na parkirišču pred njegovo pisarno so namreč našli goloba z odrezano glavo. »To je bil tipičen mafijski postopek. V Botru smo videli odrezano konjsko glavo, v Grosupljem, ki je manjše, pa golobovo. Mislim, da je to podlo in neprimerno, a se glede tega nisem sekiral,« o incidentu pravi Čeferin. Razkril je tudi nekaj podrobnosti iz 'divje' mladosti, ki ga je sicer izoblikovala v človeka, kot je danes. »Razen popivanja ni nič stran vrženo. Bil sem upornik, ne vem, proti komu. Piti smo začel na pravni fakulteti in potem se je to povečevalo. Iz dneva v dan smo bili pijani in delali škandale in tako dalje ...«