Čeferin zbral nogometne legende, toliko pomoči so predali Petrinji

Dobrodelna nogometna tekma legend. FOTO: Slavko Midzor/PIXSELL

Danes sta ekipi nogometnih legend Slovenije in Hrvaške odigrali prijateljsko tekmo na pobudo predsednika krovne evropske zveze Uefe, na kateri so hrvaškemu Rdečemu križu predali donacijo v vrednosti 50.000 evrov, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Tekmo so odigrali za pomoč prizadetim v katastrofalnem potresu, ki je ta del Hrvaške prizadel konec leta 2020.Čeferin je v imenu krovne evropske nogometne zveze izročil donacijo Rdečemu križu Hrvaške v višini 50.000 evrov, predsednik hrvaške nogometne zveze (HNS)pa je predal donacijo nogometni zvezi siško-moslavaške regije, namenjeno obnovi nogometne infrastrukture, v višini 200.000 kun. Donacijo v višini 5000 evrov pa je v imenu NZS klubu Mladost iz Petrinje predal predsednik NZS»Nogomet je solidarnost, nogomet je prijateljstvo in dogovorili smo se, da organiziramo to tekmo in da Uefa priskoči na pomoč tudi s finančnimi sredstvi,« je dejal predsednik Uefe Čeferin. »Trenutek po tragediji sva se slišala s predsednikom Čeferinom in se še isto sekundo dogovorila za tekmo v Petrinji. Iskali smo le najbolj ugoden termin. Zahvaljujem se predsedniku Čeferinu in izvršnemu odboru Uefe, ki je podprl to donacijo. Žoga se bo vedno vrtela in najpomembnejše je, da ljudje v tem delu države spet dobijo streho nad glavo. Najmanj pomembno je, kdo je zmagal na tekmi, zmagovalci smo vsi, ki smo tukaj zaradi dobrodelnosti,« pa je o tej temi dejal Šuker.Tekma nogometnih legend Hrvaške in Slovenije je sicer nadaljevanje dobrososedskih odnosov hrvaške in slovenske nogometne zveze. Moštvi sta se septembra že pomerili na Brdu pri Kranju, takrat so Slovenci slavili s 3:2.Slovenci, ki jih je s kapetanskim trakom na roki vodil Čeferin, so bili boljši tudi tokrat, čeprav so Hrvati povedli z zadetkom Šukerja iz enajstmetrovke. Slovenci so srečanje preobrnili z zadetkomain, dobrodelni dogodek pa si je s tribun ogledala tudi peščica znanih nogometnih delavcev in trenerjev, med njimi tudi selektorja slovenske in hrvaške članske reprezentance,in, so še sporočili iz NZS.