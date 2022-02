Čas za preudarne nakupe: v trgovino zato s seznamom

Zvijače trgovcev

Ste opazili, da so osnovna živila razpršena po trgovini, da se morate sprehoditi skoznjo? Stojala in pulti s posebnimi ponudbami so pogosto postavljeni tako, da vas vodijo do naslednje prodajne police ali prehoda, ki ga sicer morda ne bi obiskali. Tam vas bo zamikalo, da bi v nakupovalni voziček dali nekaj, česar nimate na seznamu. Sadje in zelenjava sta običajno tik ob vhodu v trgovino: po eni strani zato, ker je na pogled lepo in sveže, po drugi zato, ker na začetku kupujete zdrave izdelke, pozneje pa ste bolj dovzetni za sladkarije. Trgovci v svoj prid uporabijo tudi svetlobo: sadje, zelenjava, kruh ali meso so še posebno osvetljeni, da so videti sveži. Poleg tega so vedno osvetljene police, nikoli hodniki, tako da je vsa vaša pozornost usmerjena na izdelke. Najuspešnejša zvijača so police in stojala pred blagajno: to območje je še posebno »všeč« staršem z otroki.