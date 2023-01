Brrr, pripravite se, prihajajo izredno nizke temperature. Arso izdal rumeni alarm

Snežna odeja nam je omogočila, da se posvetimo zimskim športom. Vreme za vikend bo to dopuščalo. Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje, bo danes popoldne na Primorskem in v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod povečini oblačno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 °C.

V nedeljo bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Veter bo oslabel.

V ponedeljek rumeni alarm zaradi mraza

V ponedeljek se bo naposled zjasnilo, čeprav bo po nižinah zjutraj še megla. Bo pa zelo sveže jutro in dan. Arso je celo izdal rumeni alarm zaradi dopoldanskega mraza po vsej Sloveniji, ponekod celo za ves dan. Zjutraj se bo temperatura v osrednji Sloveniji namreč spustila do –14 stopinj Celzija. Na severozahodu in severovzhodu napovedujejo okoli –10 stopinj, na jugovzhodu –7, na jugozahodu pa bo najmanj mrzlo, le okoli –2 stopinji.

Vremenska napoved za naslednje dni. FOTO: Arso

Arso ob rumenem alarmu opozarja, da lahko nizke temperature vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Priporočajo topla in suha oblačila in obutev, kar pa je za zimo seveda normalno. Uporabljajte bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa.