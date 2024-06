Čebelarstvo je prepoznano kot pomembna kmetijska panoga, ki ima velik družbeni pomen, čebele pa pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnovesja. Deležniki so zato že pred petimi leti stopili skupaj, odtlej pa so v okviru projekta #PRVAčebela še vsako leto postavili štiri tipizirane učne čebelnjake, in sicer tistim čebelarskim društvom, ki imajo v osnovnih šolah tudi svoje čebelarske krožke. 207 AKTIVNIH čebelarskih društev, povezanih v ČZS, imamo. Predali so ga Čebelarskemu društvu Tabor oziroma učencem tamkajšnje osnovne šole POŠ Tabor OŠ Vransko-Tabor. Ob nji...