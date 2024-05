»Bravo Hojs! Levičarskih lenuhom pa lopate v roke in delat!«, »Osebek, ki je nepreklicno odstopil, sedaj deli nasvete!«

Poročali smo že, kako se je bivši notranji minister Aleš Hojs ob dnevu gasilcev spravil na Gibanje svoboda, ko je zapisal, da je »SDS večkrat predlagala, da se nerazporejena dohodnina nameni zaščiti in reševanju,a jo Gibanje Svoboda deli svojim: Jenullu, Forbiciju, Kovačevi, Čordiču,…Ustvarjanje anarhije,nespoštovanje ukrepov, rušenje naše vlade…morajo poplačati«.

Ob tem smo bralce povabili, da nam sporočijo, kaj si mislijo o njegovih besedah. Odziv je bil velik in tako objavljamo vaše komentarje.

Bralec Srečko: Bravo Hojs

Bralec Danilo: Osebek, ki je nepreklicno odstopil, sedaj deli nasvete! Ogabno

Bralec Jure: To so besede janšista, ki se zelo spozna na gasilstvo. Predvsem na to, kako se "gasi" protestnike proti njegovemu ljubemu vodji ...

Bralec Milan: Bravo Hojs! Levičarskih lenuhom pa lopate v roke in delat!

Bralec Darko: Pošiljal top s kemikalijami nad ljudi, zdej se pa dela nedožnega in zavaja

Bralec Max: Pravilno. Dol z nesposobnimi,lažnivimi,zavajajočimi...,ki peljejo nas v pogubo..

Bralec Stanislav: Odlicno in bravo Hojs, takšne SLO potrebuje

Bralec Janez: Hojs zna dobro gasiti saj je pokazal po Ljubljanskih ulicah.

Bralec Stanislav: Pošteno in odlično je povedal in hvala mu, ker je kot minister dobro opravljal svoje delo

Bralec Simon: Popolnoma točna izjava

Bralec Darjan: Razdvajaj državljane in vladaj je bil vedno način vladanja diktatorjev in psihopatov. Bojim se za svoje zanance, če bodo taki "ljudje" kdaj na oblasti.

Bralec Jure: Prav je povedal.

Bralec Miloš: Gospod Hojs je hujskač. Sprt narod je lažje voditi. In to gre našim politikom odlično od rok. Državnika, ki delal za državo pa od nikoder.

Bralec Miro: Ti politiki imajo res spomin zlate ribice, to, kaj je delal ta človek soljudem, bi se moral skrivati nekje v bunkerju. Nesramnež brez duše in sramu

Bralec Martin: Bravo tako se govori. Upam da nikoli več ne zmaga nova figura komunizma.

Bralec Oto: Ropotanje v prazno,gasilci so in bodo v pomoč vsem ljudem.Ostalo je hujskanje ljudi proti drugimi ki so na vladi.S takim pristopom vemo,da se stvari nebodo spremenile. Preveč so naredili sranja ko so bili na vladi,in upam da nikoli več.

Bralec Iztok: Povedu je resnico. Ljubljanski nvo-ji se redijo na davkoplačevalskem računu

Bralec Marko: Ko je gorel Kras so si on in njegovi praskali ja....a v Bovcu in Lepeni. Toliko o njegovem spoštovanju gasilcev.

Bralec Peter: So bili na vladi pa niso tega storili, pa bi lahko

Bralec Boštjan: Podpiram in in upam,da se kmalu rešimo​ Svobode

Bralec Miran: A je vredno komentirati besede človeka, ki je počel tole.....................?

Bralec Jože: Odlično. Več takih.

Bralka Breda: Čestitam! Sedanja vlada podpira vso ulično drhal!

Bralec Josif: Saj ne morem verjeti da nekdo predlaga takšno osebo za EU poslanca ...No comment​.

Bralka Florjana: Prav ima

Bralec Karl: Kar pošteno in realno je povedal

Bralec Albert: Hojs poleg si kolko let? Eno pozitivno stvar o Sloveniji mi napiši.

Bralec Marjan: Dejstvo je,da imamo na oblasti gnilobo kakršne še ni bilo.

Bralec Jernej: Pravilno in pohvalno

Bralec Boris: Ne spoštuje soljudi, ker ne razmišljajo, kot veliki vodja. Smili se mi.

Bralka Franca: G. Hojs pa bi že lahko vedel, da vsaka vlada ima "svoje". Lahko pa seže v denarnico in kaj nameni gasilcem, to mu nihče ne brani.

Bralec Boris: Na mestu. Tako je!

Bralec Ciril: Le kako naj resen človek komentira njegovo blebetanje?

Bralka Zdenka: Enkrat daj že mir

Bralka Maca: Super, podpiram ga!!!!!!!

Bralec Tokos: Aleš Hojs, odličen nogometaš, gradbenik, minister. Moj poklon. Paraziti mu ne sežejo do kolen.

Bralec Jože: Odlično in resnico je povedal tisti ki skrbijo za gašenje požarov povodenj in resevanj ljudi bi jih morala vlada podpret finančno ne pa golazen ki skrbi za provokacije kaos in drugo stanje.

Bralec Marjan: Kaj bo pametoval, dobro da je bivši minister in upajmo nikoli več.

Bralec Jože: Pravilno je povedal.

Bralka Barbara: Pravilno