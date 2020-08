Bratuškovo je razjezil zapornik

Nekdanja premierka in predsednica stranke ZABje na twitterju ostro pokritizirala potezo slovenske nacionalne televizije, da v seriji intervjujev z osamosvojitelji Slovenije gosti tudi. Kot je zapisala, je zgrožena, da je RTV pred kamere povabila zapornika in človeka, odgovornega za veliko finančno krizo Slovenije, še posebej v času, ko se »borimo za neodvisnost RTV«.Bavčar je bil sicer prvi notranji minister Slovenije in odigral veliko vlogo pri osamosvajanju Slovenije, nato pa se iz politike podal v gospodarstvo in leta 2002 prevzel vodnje Istrabenza. Leta 2016 je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja pranja denarja, okrožno sodišče ga je obsodilo na 5 let zapora ter denarno kazen 18 milijonov evrov. Kazen prestaja na polodprtem oddelku zapora na Dobu.