Bralec Bine: Tudi jaz bi užival ugodnosti, kako postanem Rom?

Pred časom smo pisali o bralki Štefki, ki potrebuje zbiralnik za vodo, saj nima možnosti priključka na javni vodovod. Prihaja namreč z območja Ribnice, kjer je občina tamkajšnjim Romom ponudila sofinanciranje zbiralnika za vodo, sama pa do takšne ugodnosti ni upravičena.

Takrat so nam v kabinetu župana Sama Pogorelca pojasnili, da občina nakupa zbiralnikov ne financira. Sredstva za reševanje romske problematike namreč zagotavlja država, ostali občani pa si morajo denar za nakup zagotoviti sami, ali pa se za pomoč obrniti na center za socialno delo.

Kot pojasnjujejo v kabinetu župana, je občina Ribnica po zakonu o financiranju občin upravičena do sredstev za sofinanciranje obveznosti s stalno naseljeno romsko skupnostjo. »Sredstva se namenjajo za reševanja romske problematike, urejanje bivanjskih razmer za to populacijo ter za druge ukrepe, ki se nanašajo na romsko populacijo,« pojasnjujejo.

Tudi bralec Bine bi postal Rom

Toda tu se poraja vprašanje, kako občina določi, kdo je Rom in kdo ne. To zanima tudi našega bralca Bineta. »Tudi jaz želim uživati ugodnosti, ki so jih deležni Romi. Kako se lahko deklariram kot Rom?«

Na ribniški občini so nam pojasnili, da oni ne določajo, kdo je Rom in kdo ni. »Romska skupnost je posebna narodna manjšina, kot sta na primer v Sloveniji tudi madžarska ter italijanska, in ki na naših tleh prebiva že več kot 500 let. Narodnim manjšinam so z ustavo zagotovljene posebne pravice, na primer na področju rabe jezika, kulture, vzgoje in izobraževanja,« odgovarjajo in dodajajo, da je narod skupnost ljudi, ki jo povezujejo skupni jezik, zgodovina in kultura.

»Narodna manjšina je etnična skupnost, ki je večinoma zaradi političnih razlogov ostala zunaj svoje matične države in jo povezujejo skupni jezik, zgodovina in kultura. Vsak posameznik ima po ustavi (61. člen) pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo,« so še zapisali v odgovoru.

Sredstva namenjajo prebivalcem romskih naselij

Kar se tiče razporejanja denarja, ki je namenjen za reševanje romske problematike, pa se po besedah pristojnih na občini sredstva namenjajo za ukrepe, ki se nanašajo na prebivalce romskih naselij, saj drugače razmejitve ne morejo delati.

Vprašanja, ki se nanašajo na narodnost, sicer ureja Urad vlade za narodnosti. Na naša vprašanja, ali se lahko nekdo deklarira kot Rom, nam v zakonskem roku niso odgovorili.