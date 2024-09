Ribniški župan glede Romov: Dovolj je ustanavljanja podskupin in govorjenja, da je treba strasti pomiriti

V Ribnici so občani na shodu podprli župana Sama Pogorelca pri reševanju romskih vprašanj, po navedbah organizatorjev se jih je zbralo okrog 250. Prizadeva si, da bi zakoni veljali za vse enako, zato razume stiske občanov, želi pa si tudi urejanja statusa Romov, predvsem njihove integracije, je pojasnil za STA.

Kot je pojasnil eden od udeležencev shoda, občane najbolj moti to, da imajo Romi na njihovih parcelah postavljena naselja in zato do njih kot lastniki ne morejo dostopati, teh parcel urejati ali jih pregnati, »lahko samo plačujemo davke za to parcelo«. Do zdaj so samo prosili, naj se ta problematika uredi, in veseli so, da se je župan »opogumil« in pristopil k reševanju. Upajo, da bo vlada spremenila zakone tako, da bodo veljali za vse enako, da se te črne gradnje podrejo in da bodo lastniki lahko dostopali do svojih zemljišč. Zaskrbljeni so tudi zaradi kriminala.

Župan se jim je zahvalil za podporo

Pogorelc je za STA dejal, da vesel podpore občanov. »Ni mi vseeno, v končni fazi tako za Rome kot tudi za drugo prebivalstvo,« je dejal in dodal, da razume stiske ljudi. Izpostavlja, da je potrebno začeti končno upoštevati ustavo, ki zagotavlja enakost pred zakonom. Tudi organizacije, kot sta Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti, bi morale pri romskih vprašanjih narediti več, pravi.

Meni, da je treba potegniti konkretne poteze, predvsem to, da bo delo spet vrednota in da se zmanjšajo socialni transferji. Zakon bi morali po njegovem mnenju prevetriti tako, da bi za dva otroka imeli otroški dodatek, za vsakega naslednjega pa davčne olajšave, ki bi jih morali pogojevati s tem, da je vsaj en starš zaposlen.

Dovolj je ustanavljanja podskupin in govorjenja, da je treba strasti pomiriti in iti naprej

Izpostavil je tudi nujnost obiskovanja vrtcev in šol za romske otroke, nujno pa je tudi izločiti kriminal. Dovolj je ustanavljanja podskupin in govorjenja, da je treba strasti pomiriti in iti naprej, pravi. Od vlade pričakuje konkretne ukrepe, predvsem ministrstva za pravosodja, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje.