Bralka Štefka: Tudi jaz bi imela zbiralnik vode na račun občine. Kako ga dobim?

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Štefka, ki prihaja z območja Ribnice. Te dni je njeno pozornost pritegnila izjava tamkajšnjega župana Sama Pogorelca, da so tamkajšnjim Romom ponudili sofinanciranje zbiralnika za vodo, a da so to zavrnili. »Tudi jaz potrebujem zbiralnik za vodo, ker nimam možnosti priključka na javni vodovod. Ga bo tudi meni plačala občina?« se sprašuje bralka.

Več romskih družin je za pretekli ponedeljek napovedalo protest pred ribniško občinsko stavbo, ker občina po njihovem prepričanju prepočasi rešuje njihovo bivanjsko stisko, a so po nasvetu zveze Romov nato protest odpovedali. Glavna zahteva romskih družin iz naselij Goriča vas in Otavica pri Ribnici je, da jim občina napelje vodo. Župan Pogorelc je za medije povedal, da so eni izmed tamkajšnjih družin že ponudili konkretno rešitev, vodni zbiralnik, a je to zavrnila.

Neposrednega financiranja občina ne omogoča

Za pojasnila o tem, kako lahko pride do zbiralnika in posledično pitne vode ob (so)financiranju občine, smo se obrnili na župana Ribnice Pogorelca. Kot so pojasnili v njegovem kabinetu, neposrednega financiranja nakupa zbiralnikov pitne vode občina Ribnica ne omogoča. Imajo pa občani na podlagi pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Ribnica možnost, da zaprosijo za subvencioniran prevoz pitne vode.

Do subvencioniranega prevoza pitne vode v občini Ribnica so upravičena gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapnico, oziroma so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vodni vir.

»V primeru, da se posamezniki znajdejo v socialni stiski in potrebujejo pomoč pri nakupu dobrin, ki vplivajo na njihovo preživetje, in si le teh ne morejo privoščiti, se lahko za pomoč pri sofinanciranju le teh obrnejo na Center za socialno delo, kjer lahko zaprosijo za redno ali izredno denarno socialno pomoč,« še odgovarjajo v kabinetu.

Koliko slovenskih družin nima zagotovljene pitne vode?

Na ministrstvu za naravne vire in prostor smo preverili, koliko gospodinjstev na območju Slovenije nima pitne vode oziroma nima možnosti priključka na javni vodovod. Pravica vsakogar do pitne vode je sicer vpisana tudi v ustavo.

Po podatkih, ki so jih poročale občine in so razvidni iz osnutka Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, se je v letu 2018 92,6 odstotka (1.895.294) prebivalcev oskrbovalo iz javnega vodovoda, 137.750 prebivalcev z lastno oskrbo s pitno vodo, s kapnico 7.784 prebivalcev, 5.986 pa je bilo takšnih prebivalcev, za katere občine niso mogle določiti načina oskrbe zaradi naslednjih razlogov:

- pitna voda se jim dovaža s cisternami;

- prijavljeni so na naslovu, vendar tam ne živijo;

- oskrbujejo se iz lastnega vodnega vira, za katerega ni pridobljeno vodno dovoljenje;

- oskrbujejo se iz odjemnega mesta sosednje stavbe.

Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da pri omenjenih 5986 prebivalcih občine niso mogle določiti načina oskrbe, na pa da prebivalci nimajo dostopa do pitne vode. Npr. če se prebivalcu pitna voda dovaža s cisterno, ni brez pitne vode, prav tako, če je nekdo prijavljen na nekem naslovu pa tam ne biva, tam tudi ne potrebuje oskrbovanja s pitno vodo, prav tako, če se nekdo oskrbuje iz lastnega vodnega vira, pa si v nasprotju s predpisi ni pridobil vodnega dovoljenja, ne pomeni, da nima pitne vode...«