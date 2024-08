Spregovoril ribniški župan, ki mu je Rom grozil s smrtjo: Očitno se bo res moralo zgoditi najhujše ...

Župan občine Ribnica Samo Pogorelc je razkril, da je v sredo dobil grožnje s smrtjo, ki jih je že prijavil policiji. Notranji minister Boštjan Poklukar je grožnje obsodil.

Ribniški župan je nato v oddaji 24ur zvečer povedal, da se je to zgodilo po sestanku z Romi, ko so se pogovarjali o zagotovitvi vode v romskih naseljih. Na sestanku so se dogovorili, da se bodo Romi vključili v proces integracije, občina pa bo opravila svoj del naloge in jim zagotovila vodo.

»Romska problematika je eskalirala, ne samo v Ribnici, ampak na celotnem jugovzhodnem delu Slovenije. Tukaj je pa zdaj res dovolj teh leporečenj,« se je jezil župan, ki je malo bolj podrobno razložil, kaj se je zgodilo.

10 pogojnih, a še vedno na prostosti

»Včeraj, ko smo si pogledali eno od romskih naselij, je grožnja prišla posredno do mene. Prestregla jo je županja občine Loški Potok, ki je bila tudi sama na ogledu v tem romskem naselju,« je dejal župan. Po kolegičinih besedah naj bi eden od Romov dejal, da je župan vsega kriv in da ga je treba ubiti.

Po besedah župana gre za gospoda s pestro zgodovino kriminalnih dejanj, bil naj bi tudi že pogojno obsojen. »To sem tudi tožilstvu povedal, kako je možno v Sloveniji, da ima nekdo 10 ali 12 pogojnih, pa je še vedno zunaj. Očitno se mora res zgoditi najhujše, da se potem ukvarjajo samo še s storilcem, ne pa s tistim, ki je oškodovanec,« je bil kritičen župan.