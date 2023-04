Bralci One okronali Evo Pogačar (FOTO)

Eva Pogačar, zdravnica, specialistka anesteziologije in reanimatologije, gorska reševalka in predsednica strokovnega centra Rdečega križa Slovenije je prepričala žirijo ter bralke in bralce, da so jo izmed desetih nominirank za ono 365, ki jih je marca predstavilo uredništvo Oneplus, izbrali za zmagovalko. Pogačarjeva je med drugim tista Slovenka, ki si že leta aktivno prizadeva za širjenje znanja prve pomoči. Z neustavljivo življenjsko energijo – pred petimi leti je preživela udarec strele – in s požrtvovalnim odnosom do vsakega človeškega življenja je brez dvoma za ta laskavi naziv prava izbira.

V uredništvu Oneplus so poudarili, da je Eva Pogačar znanje prve pomoči pomagala vpeljati v usposabljanje gorskih reševalcev, že leta pa si prizadeva, da bi njene vsebine dodali tudi učnemu programu. Z ekipo že nekaj let v Radovljici redno izobražuje učence osnovnih šol, zdaj deluje tudi po srednjih šolah. Pomagati ponesrečencu, oprijeti se za nit, ki vodi nazaj v življenje, je po njenem prepričanju največje darilo, ki ga lahko daš človeku. O tem govori iz lastne izkušnje, saj jo je leta 2018 med sprehodom s prijatelji zadela strela, rešil pa človek, ki je bil vešč prve pomoči.

Visoki standardi Uredništvo Oneplus vsako leto marca predstavi javnosti izbrane ženske, ki so s svojim delovanjem ali izraženimi stališči zaznamovale zadnje leto. Gre za ženske, ki v svoje delo vpletajo visoke profesionalne in poklicne standarde ter pri tem navdušujejo z uspehi s širšimi družbenimi učinki. Letošnji naziv ona 365 je bil podeljen že trinajstič. V zadnjih letih so bile one 365 Maja Plaz, Ana Roš, Desa Muck, Sara Ahlin Doljak, Jožica Maučec Zakotnik, medicinske sestre in Erika Žnidaršič.

»Na srečo opažam, da sta znanje oživ­ljanja in nudenje prve pomoči v Sloveniji vedno večji vrednoti,« je poudarila. »Seveda se včasih zgodi, da je oživljanje neuspešno, a vsaj veš, da si naredil vse, kar si lahko. Mislim, da bi moralo biti znanje prve pomoči del posameznikove osnovne razgledanosti.«

Prizadevanja Eve Pogačar ter odzivi bralk in bralcev Oneplus, ki so glasovali za zdravnico, so spodbudili uredništvo Oneplus, da je s skupnimi močmi pristojnim ministrstvom predlagalo, da se v osnovne in srednje šole končno uvede znanje prve pomoči kot del obveznega predmetnika. V veliki dvorani Grand Hotela Union se je v četrtek zvečer zbralo več kot 350 uglednih gostov in počastilo deset nominirank za ono 365.

Zbrane sta v uvodu nagovorila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Sledila je predstavitev desetih nominirank, katerih presežna dela je prepoznala žirija, ki so jo sestavljali odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar, urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin ter filozofinja in publicistka Valentina Smej Novak. Med nominirankami so bile Barbara Hieng Samobor, Eva Pogačar, Katarina Bervar Sternad, Leja Glojnarič, Maja Ravnikar, Manja Weinzerl, Martina Veršnik, Nadja Zupan Hajna, Rosana ­Kolar in Urška Djukić.