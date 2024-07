Borut Pahor se ne bo umaknil, rad bi bil poseben odposlanec EU

Bivši predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za N1 potrdil, da ostaja pripravljen zasesti položaj posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino, potem ko je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell odločitev prepustil nasledniku, Miroslavu Lajčaku pa podaljšal mandat.

»Ne, ostal bom do konca, ampak bom razumel rezultat. Nisem človek, ki bi se umikal. Kandidiram zato, ker mislim, da imam reference, zaradi katerih sem najboljši v tem primeru,« je v danes objavljenem pogovoru za portal N1 v odgovoru na vprašanje, če obstaja možnost, da se umakne iz bitke za položaj, odgovoril Pahor.

Interes za to, da bi Lajčaka nasledil na položaju, je Pahor izrazil v začetku aprila. Pri tem sta ga javno podprla premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar.

Kot je pojasnil v pogovoru za N1, je bil že marca povabljen v Bruselj k Lajčaku, ki ga je vprašal, ali bi bil pripravljen razmisliti, da bi nadaljeval njegovo delo, če bo dobil mandat sveta EU.

»Vzel sem si nekaj časa. Že tedaj sem se zavedal vseh pasti, ki čakajo tistega, ki bo prevzel to nalogo, ampak sem se odločil, da to storim. Vedel sem, da ne bo šlo brez podpore glavnih igralcev v slovenski politiki. Ti so mi jo dali, za kar sem jim hvaležen,« je dejal.

Maja bi bilo lažje

Posebnega odposlanca, ki poleg dialoga med Srbijo in Kosovom pokriva tudi druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu, sicer predlaga visoki zunanjepolitični predstavnik EU, v iztekajočem mandatu je to Josep Borrell. Odločitev pa sprejme Svet EU oziroma države članice.

Kot je dejal Pahor, naj bi bil selekcijski proces sprva opravljen že v maju. A Borrell se je nato odločil, da izbiro novega posebnega odposlanca po evropskih volitvah prepusti nasledniku - to naj bi najverjetneje postala estonska premierka Kaja Kallas-, Lajčaku pa podaljša mandat do konca januarja 2025.

»Sam ostajam pripravljen zasesti ta položaj, če bom imenovan. Mi je pa glede na več kot 30-letne domače in mednarodne izkušnje jasno, da bi bilo maja v selekcijskem procesu zame lažje,« je v intervjuju še dejal Pahor.