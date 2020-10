Borut Pahor Hrvaške ne bi blokiral

»Prepričan sem, da bo Hrvaška prej ali slej soglašala z odločitvijo arbitražnega sodišča. A v to je ne bi prisiljeval s formalnim pogojevanjem ali z blokado vstopa v območje schengna,« je izjavil predsednik republike Borut Pahor v pogovoru za današnji zagrebški Večernji list. Prizadeval si bo za še boljše odnose med Slovenijo in Hrvaško.



»Jasno mi je, da hrvaška politika potrebuje ustrezne okoliščine, da bo lahko spremenila svojo politiko spoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji. V tem smislu zagovarjam celovito in prijateljsko politiko s Hrvaško na vseh področjih, ker je to pomembno za obe državi, regijo in Evropsko unijo,« je odgovoril Pahor na vprašanje o tem, kako ocenjuje politične odnose med Slovenijo in Hrvaško v luči odločitve evropskega sodišča v Luxembourgu, da ni pristojno za arbitražni sporazum. Hrvaške ne bi blokiral Dejal je, da je vstop Hrvaške v schengen tudi v slovenskem interesu. »Upam, da bo Hrvaška čim prej izpolnila vse pogoje za vstop v območje schengna. V tem je ne bi blokiral, ker ni uveljavila arbitražnega sporazuma. Verjamem, da gre za vzajemen interes, ki je koristen za obe državi. To bo zelo verjetno pomenilo, da žica ob meji ne bi bila več potrebna. Žica ob meji nam ni v ponos, a smo tako ravnali v težavah,« je dejal.



Izpostavil je, da izvrstno sodelujeta s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, s katerim se poznata četrt stoletja. »Zelo verjetno je, da bi kdo našel tudi razlike v kakšnem od najinih stališč, a gradiva sodelovanje na tistem, kar imava skupnega. Oba verjameva v pomembnost dobrososedskih odnosov in pomembno vlogo povezane EU,« je ocenil Pahor. Dodal je, da oba verjameta tudi v sistem vrednot, da bi vzpostavili most iskrenega zaupanja med Ljubljano in Zagrebom. Prijatelje potrebujete vsepovsod, posebej v soseščini Meni, da je tudi pandemija covida 19 zbližala državi. »Obe državi razmišljata strateško. Zdaj so časi, ko potrebujete prijatelje vsepovsod, posebej v soseščini. Vsako poslabšanje odnosov bi lahko vzelo celo življenja v zdravstveni krizi. Dobri odnosi omogočajo koordinacijo in njihovo reševanje,« je dejal. Izrazil je svojo predanost poglobitvi odnosov z vsemi štirimi slovenskimi sosedami.



Na vprašanje, kakšen odnos ima s slovensko vlado, ter kako komentira dejstvo, da se je sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško močno okrepilo s prihodom premierja Janeza Janše na oblast, je odgovoril, »da kot predsednik republike vlade ne podpira niti je ruši, temveč z njo sodeluje«. »Veseli me, da so odnosi med Slovenijo in Hrvaško dobri, prizadeval si bom, da bodo še boljši. To je dobro za obe državi,« je izjavil. Slovenci za Bidna? Pahor se je v pogovoru za zagrebški časnik vzdržal komentiranja slovenskih notranjepolitičnih zadev kot tudi notranje politike ZDA, ko gre za prihajajoče ameriške predsedniške volitve in ocene, da Slovenci morda raje navijajo za demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, ker Melania Trump ni izkoristila položaja soproge ameriškega predsednika Donalda Trumpa za okrepitev položaja Slovenije.



Pahor je dejal, da se Slovencem zagotovo dobro zdi, da je prva dama ZDA Slovenka. »Sicer pa meni osebno še več pomeni, da njun sin Barron Trump tekoče govori slovenski jezik. Skratka, sin ameriškega predsednika lepo govori slovensko. To se mi zdi 'kul', a iz tega ne vlečem nobenih političnih zaključkov,« je povedal.



Med drugim je potrdil, da je prebral novo knjigo nekdanje hrvaške premierke Jadranke Kosor ter se ob tem spomnil obdobja renesanse slovensko-hrvaških odnosov. »To je bilo eno najtežjih, a tudi najlepših obdobij mojega političnega življenja,« je dejal Pahor. Dodal je, da se rad sliši in pogovori tudi z bivšo hrvaško predsednico Kolindo Grabar Kitarović.