Prehajanje med rdečimi in drugimi regijami prepovedano: to so izjeme

Izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane

Vlada je na zadnji seji med drugim odločila, da se v Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji, ki so ponovno obarvane rdeče, uvede omejitev gibanja na regijo. Gibanje bo tako dovoljeno med občinami znotraj posamezne regije. Medtem pa je prehajanje med rdečimi in drugimi regijami prepovedano v obe smeri. Znotraj regij ni dodatnih omejitev.Ob tem so določene izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi in drugimi regijami. Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje je to dovoljeno za prihod in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.Prav tako je prehod regij omogočen za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, za tranzit v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji ter za nujno vzdrževanje grobov. Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj, so sporočili z vlade.Pri prehajanju med rdečimi in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano izjavo. Izjava ni potrebna, če prehaja med statističnimi regijami zaradi službe ali odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje.