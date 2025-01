Potem ko je na Hrvaškem množični bojkot trgovin minuli petek na poziv hrvaške potrošniške platforme Halo, inspektore dnevni promet v trgovinah prepolovil, se že ta petek obeta nov bojkot. Slednjega je sprožila tudi ocena Mirka Budimirja iz trgovinskega združenja pri hrvaškem združenju delodajalcev (HUP), ki je dejal, da bojkot ne bo ničesar spremenil, in napovedal, da bodo trgovci »nadaljevali svoje delo kot doslej«. Bojkot v petek so napovedali tudi v BiH in Črni gori, pozive pa je zaslediti tudi po družbenih omrežjih v Sloveniji. Hrvaški bojkot v petek je podprla celo zvezdnica Severina, k...