Bojana Beović o tem, kdaj bo epidemija le še spomin

Začetek konca?

Tudi v UKC Ljubljana so začeli cepiti prve zaposlene, danes jih bodo cepili predvidoma 54 z najbolj izpostavljenih delovišč. Med prvimi sta bili predstojnica infekcijske klinike, ki upa, da je to začetek konca epidemije covida-19, in infektologinja, ki v cepljenju že v letošnjem letu vidi izjemen uspeh znanosti.»Ves čas epidemije pazim, da sem realna in da ne moremo biti ne preveč črnogledi niti preveč optimistični. Ampak danes pa moram reči, da sem navdušena, da smo že v letošnjem letu pričeli s cepljenjem,« je dejala Beovićeva, tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje.V izjavi po cepljenju, ki so jo posredovali iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je Beovićeva dogodek označila za izjemen uspeh znanosti in vsega človeštva. »Kot imamo izkušnje tudi v Sloveniji, je to epidemijo zelo zelo težko premagati z omejitvenimi ukrepi, na ta način se ne da živeti. Zato bomo zdržali še nekaj mesecev, medtem se bomo, mislim da, uspešno cepili in epidemija bo samo še spomin, kako smo te čase preživeli,« je prepričana.Veseli jo, da se je lahko cepila, saj dela neposredno z bolniki, ki so lahko okuženi z novim koronavirusom. Prepričana je, da bo s tem zaščitila ne samo sebe, ampak tudi vse, s katerimi je v stiku. Sicer pa je cepljenje potekalo brez bolečin, je opisala svojo izkušnjo.Prva se je v ljubljanskem kliničnem centru cepila predstojnica ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Lejko Zupančeva. Kot je dejala po cepljenju, je to vesel dogodek. »Upam, da je to začetek konca epidemije,« je dejala. Vsem, ki covida-19 še niso preboleli, svetuje, da čim prej izkažejo svoj interes.Danes se je cepil tudi infektolog ter predstojnik katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo na ljubljanski medicinski fakulteti. Cepljenje je pospremil z oznako "zgodovinsko" in se že med prejemom cepiva proti covidu-19 pošalil, da se že počuti »na tričetrt varnega«. Prav tako se je cepila glavna medicinska sestra na infekcijski klinikiV Sloveniji se je množično cepljenje proti covidu-19 začelo zjutraj. Večji del prve pošiljke cepiva proti covidu-19, ki je Slovenijo prispel v soboto, je namenjen za cepljenje stanovalcev domov za starejše . Kot je dopoldne pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, pa je 550 odmerkov namenjenih za cepljenje v bolnišnicah z intenzivnimi enotami za covidne bolnike. V UKC Maribor, kjer so tudi že začeli cepljenje, so jih iz prve pošiljke dobili 125.Medtem pa je premier Janez Janša dejal, da je v tem trenutku šolstvo ena od prioritet, še posebej prva triada in šole za učence in dijake s posebnimi potrebami. »Je pa danes prezgodaj za odgovor, ali bo sprostitev možna 4.1. Vlada bo o tem odločala v sredini prihodnjega tedna, ko bodo znane bolj natančne številke in prognoze za naprej.«»Pred začetkom odprtja vrtcev in šol za prvo triado pa bomo skušali zagotoviti hitro testiranje za zaposlene,« je poudaril predsednik vlade in še izrazil upanje, da bodo vsi deležniki v šolstvu sposobni dogovoriti neko skupno izjavo, da se bodo priporočila NIJZ upoštevala, da bo šolstvo izvedlo potrebno reorganizacijo v smislu zagotovitve zadostnega prostora na posamičnega učenca in pouka, tako da ne bo prihajalo do mešanja razredov, kar v jeseni ni bilo upoštevano. »Ob vseh teh ukrepih, ob tem dogovoru in zavezi pristojnih, od sindikata do ravnateljev, bi bilo tveganje ob epidemiološki sliki, ki bi se zboljševala, odprtje šol mogoče sprejemljivo, ne vemo pa, ali 4., ali 11. ali v sredini januarja,« je dejal predsednik vlade in posebej poudaril, da je vse odvisno od številk, ki jih bomo beležili v prvih tednih po praznikih in od zdravstvenih kapacitet.