Premier Janša o ukrepih: Ni nujno, da se bodo šole odprle 4. januarja

Janša: Provokacija s Krvavca je bila škodljiva

Premierje opoldne spregovoril tudi o razmerah v zdravstvenem sistemu in o veljavnih ukrepih. Včeraj smo po številu okužb iz črne stopili v rdečo cono, a po njegovih besedah večjih sprostitev to še ne dopušča. »Šolstvo je ena od prioritet, a je danes prezgodaj za odgovor, če bo povratek za prvo triado možen že 4. januarja.« Rekel je še, da bodo ob odprtju šol in vrtcev uvedli hitro testiranje za zaposlene. O točnem datumu odprtja bo vlada odločala sredi tedna.je na sobotni novinarski konferenci dejal, da vlada pripravlja množično testiranje, s katerim bi vikend po novem letu, torej še pred ponovnim odprtjem šol in vrtcev, testirali ključni del učiteljev, ki učijo v prvi triadi osnovne šole, ter vzgojiteljev. »Kdor ne bo naredil hitrega testa, v šoli ne bo učil,« je dejal na vprašanje, ali bi bilo smiselno hitre teste uvesti tudi v šolah.Provokacija s Krvavca je bila po besedah Janše nepotrebna in škodljiva. »Podjetja ki ne spoštujejo ukrepov, si ne zaslužijo subvencije za nadomestila za izpad dohodka v času epidemije.« Dejal je tudi, da imajo številne evropske države z boljšo epidemiološko sliko smučišča v teh dneh zaprta.Smučišče na Krvavcu, ki je bilo odprto kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja, so v soboto inšpektorji zapečatili. Najprej so sicer zapečatili gondolo, ki smučarje prevaža iz doline na smučišče, medtem ko naj bi smučarjem, ki so bili že na progi, omogočili varen povratek v dolino.