Janša: Če ne bi bilo cepiva, bi epidemija lahko trajala do aprila (VIDEO)

Ob 8.30 se je v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu 19. Najprej bodo na vrsti stanovalci in zaposleni v domovih starejših ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko ter Jože Pelko Ob 11. uri je pred kamere stopil premier, ki bo odgovarjal tudi na vprašanja.»Z današnjim dnem se je začela zadnja tretjina spopada z epidemijo. Računamo, da bo stoodstotno uspešna,« je uvodoma dejal premier. Če cepiva ne bi bilo, bi po besedah Janše omejitve v državi lahko trajale do aprila, hkrati pa ne bi imeli nobenih garancij, da se epidemija ne bo ponovila. »Če cepiva ne bi bilo, bi iz epidemije izšli šele aprila, zdaj je luč na koncu tunela vse močnejša, do takrat ohranimo trezno glavo.« Prihod cepiva v Slovenijo in Evropi je po njegovem velik uspeh zahodne znanosti, poleg tega pa potrditev razlogov za obstoj EU.Prva pošiljka, ki bo dopolnila včerajšnjo, bo prišla že prihodnji teden. Cepivo, ki smo ga začeli uporabljati, in tudi tisto, ki je na poti, je rezultat naporov znanosti, pa tudi odločevalcev v Evropi in deloma v ZDA, je rekel Janša. Zahvalil se je vsem, ki so se v zadnjem času trudili za to, da lahko danes cepijo najbolj ogrožene skupine. Dokler je odmerkov v državi nekaj tisoč, je cepljenje velik privilegij, je poudaril. Pravi, da se bo tudi sam cepil, ko bo cepiva dovolj.Slovenija je v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana in ga nato predali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), od tam pa bo danes nadaljevalo pot do zdravstvenih domov, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih za starejše.