Bojana Beović o reakciji po smrti 20-letnice: Odločitve v medicini so včasih tudi čustvene

V Sloveniji je umrlo 20-letno deklo po cepljenju s cepivom janssen proti covidu 19. Ali je njena smrt nastopila kot posledica cepljenja, bo raziskala pristojna komisija. V Sloveniji je začasno, po nasvetu svetovalne skupine za cepljenje, ustavljeno cepljenje s tem cepivom.V javnosti je bilo povedano, da so se zapleti pri mladi ženski začeli že v ponedeljek. Tako v ponedeljek kot v torek so po Sloveniji še vedno potekala cepljenja s tem cepivom, v sredo, po smrti dekleta, pa je minister za zdravjesporočil, da se cepljenje po nasvetu svetovalne skupine ustavlja.Vodjo svetovalne skupine za cepljenje proti covidusmo prosili za pojasnila o delovanju njene skupine, ko do takšnih tragičnih dogodkov pride, in o tem, koliko časa traja, da odločitev, kot so jo v tem primeru, sprejmejo.»Za primer kot tak sem neuradno izvedela v ponedeljek popoldne, v torek pa za poslabšanje, nato smo se po nekaj telefonski pogovorih, še preden je bil primer uradno prijavljen, zvečer po e-pošti sestali in odločili,« pojasnjuje Beovićeva. Dodaja, da ne gre za odločitev tiste vrste, ko bi morali reagirati v minutah, saj smo cepivo prej mesece uporabljali in ne samo pri nas: »Tega ne moremo izenačiti na primer z zdravilom, v katerem ugotovijo neko nečistočo in ga je treba ustaviti tisti trenutek, smo se pa odločili kljub temu zelo hitro, saj se mi je zdelo smiselno, čeprav nismo imeli vseh podatkov. Odločitve so v medicini včasih tudi, da tako rečem, čustvene in ne temeljijo samo na suhoparnih številkah, čeprav so zadnje dolgoročno in za kakovostne pomembne odločitve bistvene.«