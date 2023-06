Bo Zdravko Počivalšek še v politiki? Ni več predsednik stranke Konkretno

Dosedanji predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek in podpredsednik Aljoz Kovšca sta okoli leto dni po volitvah, na katerih se stranka ni uvrstila v državni zbor, podala odstopni izjavi. Na izrednem kongresu zunajparlamentarne stranke je bil za novega predsednika izbran član sveta stranke Janez Demšar, so v Konkretno zapisali na Twitterju.

Demšar je za Delo povedal, da sta Počivalšek in Kovšca na odstop in prevzem odgovornosti za to, da stranka v okviru predvolilnega gibanja Povežimo Slovenijo ni dosegla želenega rezultata, čakala, ker sta želela najti človeka, ki bi stranko prevzel. Za glasove volivcev se bo stranka po Demšarjevih napovedih znova potegovala na naslednjih volitvah, ni pa še znano, ali bodo nastopili samostojno ali na skupni listi z več drugimi strankami in gibanji.

Na lanskoletnih državnozborskih volitvah se je stranka, kot omenjeno, združila s štirimi drugimi strankami v gibanje Povežimo Slovenijo in se z 40.612 glasovi oziroma 3,41 odstotka glasov ni uvrstila v DZ. Za petouvrščeno Levico, ki si je kot zadnja izborila mesto v državnem zboru, je stranka zaostala za 12.622 glasov volivcev. Počivalšek je lani slab rezultat komentiral z besedami, da se ljudje očitno najlažje identificirajo z ekstremom na levi ali desni, težko pa jih je prepričati, da se ozrejo v prihodnost.

Stranko je včasih vodil Miro Cerar

Začetki stranke sicer segajo v leto 2014, kjer je na parlamentarnih volitvah nastopila kot Stranka Mira Cerarja (SMC) in dosegla veliko volilno zmago. Po tistem, ko je na volitvah dosegla 35 odstotkov glasov, je njena priljubljenost padla, na volitvah 2018 pa je dobila manj kot deset odstotkov glasov. Medtem se je preimenovala v Stranko modernega centra in vstopila v vlado Marjana Šarca.

Kljub drugačnim predvolilnim zavezam je nato stranka pod novim vodstvom na čelu z Zdravkom Počivalškom vstopila v koalicijo s SDS in pomagala pri vzpostavitvi tretje vlade Janeza Janše. Stranka se je zopet preimenovala, tokrat v Konkretno, decembra leta 2021, ko se je združila z Gospodarsko aktivno stranko (GAS), ki jo je vodil Kovšca.