Svetlana Makarovič uresničila svojo napoved, to je storila na koncu proslave (FOTO)

V Cankarjevem domu je potekala vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na kateri so podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Ema Kugler in Herman Gvardjančič, ob tem pa so podelili še šest skladovih nagrad. Umetniški del proslave so zaupali plesalcu Matjažu Fariču.

Že nekaj dni pred državno proslavo pa je veliko prahu dvignila umetnica Svetlana Makarovič. Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki jo je pred dvaindvajsetimi leti zavrnila, želi namreč zdaj dobiti nazaj. Zaželela si je tudi, da bi ji jo vročili na letošnji proslavi in podelitvi letošnjim nagrajencem, a ji pristojni pri tem niso ugodili. Napovedala je, da bo na proslavi povedala, kar si je zamislila, pa tudi če bo šla na oder po vseh štirih. Da vročitev zavrnjene nagrade na tej proslavi ni primerna, meni tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Pomagal ji je Jaša Jenull

Makarovičeva je marsikoga pustila odprtih ust, ko se je med občinstvom pojavila v prav posebni družbi: na slavnostnem dogodku jo je namreč spremljal umetnik in aktivist Jaša Jenull. Ta je novico naznanil že popoldne, in sicer na facebooku. »Vesel sem, da ji bom lahko stal ob strani, ko se bo poskusila povzpeti na oder in prebrati svojo pesem,« je zapisal.

Svetlana Makarovič in Jaša Jenull. FOTO: TV Slovenija

Umetnica je na koncu prireditve uresničila svojo napoved in se – kljub drugačnemu scenariju proslave – povzpela na oder. Tam je prebrala pesem, vmes pa so ji prinesli tudi mikrofon, da se jo je slišalo po vsej dvorani.

Proslave se je udeležil tudi premier Robert Golob, spremljala pa ga je novopečena srčna izbranka Tina Gaber.