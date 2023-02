Pirc Musarjeva povedala, na čigavo stran je stopila v sporu z Makarovičevo

Svetlana Makarovič je odlična pravljičarka in književna ustvarjalka. Znana pa je tudi po svojeglavih odločitvah in občasnih provokacijah. Letos je nekaj dni pred državno proslavo za dan kulture izrazila željo, da bi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki jo je pred dvaindvajsetimi leti zavrnila, rada dobila nazaj. Želela si je tudi, da bi ji jo vročili na letošnji proslavi in podelitvi letošnjim nagrajencem.

V bran so ji stopili v slovenske centra Pen ter aktualna kulturna ministrica Asta Vrečko, ki je dejala, da so na ministrstvu za kulturo v Arhivu Slovenije preverili in ugotovili, da umetnica Svetlana Makarovič nagrade ni prevzela in da se ji jo v skladu z zakonom lahko izroči. Upravni odbor Prešernovega sklada pa je sporočil, da scenarij prireditve ne vključuje njenega nastopa, za ponovno podelitev nagrade pa ni pravne podlage.

Zdaj je svoje stališče povedala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Po njenem mnenju vročitev zavrnjene nagrade na tej proslavi torej ni primerna, ker gospe Makarovič ni med letošnjimi nagrajenci. Želi si, da bi se Makarovičeva in Upravni odbor Prešernovega sklada čim prej dogovorila o primernem in spoštljivem načinu vročitve nagrade.

Do dogovora, da bi ji nagrado izročili jutri, ni prišlo.

Zakaj jo je takrat zavrnila, zdaj pa jo želi nazaj?

Leta 2000 bi Makarovičeva morala prejeti Prešernovo nagrado za živeljenjsko delo, vendar jo je zavrnila, ker je bil tisto leto prejemnik tudi pater Marko Ivan Rupnik. Ta isti pater je bil od takrat obtožen spolnih zlorab redovnic in Makarovičeva ocenjuje, da bi moral nagrado vrniti. S tem pa bi jo ona lahko prevzela.

»Takoj po tem, ko sem to nagrado v celoti zavrnila, sem vrnila tudi častni znak svobode predsedniku države Milanu Kučanu s pripombo, da mi ta znak ničesar več ne pomeni, ker je prišlo do zlorabe Prešernove nagrade, ko si je Rimskokatoliška cerkev ugrabila in zlorabila nagrado s tem, da je razbila sam statut te nagrade. To sem sprejela kot žalitev mene kot osebe in mojega umetniškega opusa,« je pred dnevi povedala. Več o tem preberite tukaj.

Naj nagrado vrne sam, je Rupnika, ki se na navedbe o zlorabah doslej ni odzval, pozvala tudi ministrica Vrečko. »Prešernova nagrada patru Marku Ivanu Rupniku ni bila podeljena na način, na katerega upravni odbor Prešernovega sklada sicer deluje, saj patra Rupnika ni bilo med kandidatkami in kandidati za Prešernovo nagrado, ki so jih predlagale strokovne komisije, temveč ga je med nominirance mimo strokovnih komisij uvrstil kar upravni odbor sam. Pri tem ni šlo za podelitev za življenjsko delo, čemur je Prešernova nagrada namenjena, ampak za podelitev za eno samo delo, ki pa poleg vsega tudi ni dostopno širši javnosti,« je opozorila ministrica. Rupnikove mozaične poslikave, za katere je prejel nagrado, so namreč del papeževe zasebne kapele.