Bo poleg karantene odslej krajša tudi izolacija?

Nedavnemu skrajšanju karantene z desetih na sedem dni, bi lahko kmalu sledila tudi sprememba pravil glede samoizolacije ob okužbi s covidom-19. Kot je napovedala vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar, bi tudi izolacija lahko odslej trajala le sedem dni in ne več deset.

Kot je povedala za 24 ur, stroka ugotavlja, da je pri omikronu potek bolezni hitrejši. Po enem tednu bodo izolacijo lahko zaključili okuženi brez simptomov, sedmi dan bodo morali opraviti hitri antigenski test. Opravili bi ga na uradni vstopni točki.

Logarjeva je tudi povedala, da diagnostika s PCR testom za predčasno prekinitev izolacije ni primerna. »PCR ostaja pozitiven bistveno dlje časa, tako da PCR-ja tukaj iz dveh razlogov ne bi uporabljali. Prvi je, da na ta način dodatno obremenjujemo laboratorije in ker je preiskava preveč občutljiva za to,« še dejala.

Svetovalna skupina je predlog že predstavila vladi, ta naj bi ga potrdila najpozneje v začetku prihodnjega tedna.

Zaradi številnih izolacij in karanten je v zadnjem tednu bistveno oteženo delo v zdravstvu, šolstvu in tudi gospodarstvu. Te dni že veljajo spremembe pravil karantene v primeru tveganega stika z osebo, okuženo s koronavirusom, ki uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu. Zaradi naraščanja števila okužb pa je, razen za rizične skupine, PCR-testiranje namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta.