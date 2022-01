V ZD Ljubljana ogorčeni zaradi absurdne poteze ministrstva, podprl jih je tudi Janković

Kot smo poročali, je ob poplavi okužb s koronavirusom na nekaterih točkah za PCR testiranje v Ljubljani prišlo do velike gneče, ponekod je celo zmanjkalo testov. Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so danes posredovali dodatna pojasnila, obeenem pa opozorili na nesprejemljive poteze Ministrstva za zdravje v tej kaotični situaciji.

Nekateri mediji so namreč poročali, da naj bi ministrstvo svetovalo ZD Ljubljana, da usmerja ljudi na druga vstopna mesta in da naj organizira vsaj dve takšni testirni mesti, kot je to v Stanežičah, kjer naj testiranje izvajajo družinski zdravniki. »O skrajno obremenjenem kadru in o pomanjkanju le-tega na primarnem nivoju zdravstveni domovi tudi sprotno obveščamo Ministrstvo za zdravje, ker tako želi. Žalosti nas, da Ministrstvo za zdravje poročanih podatkov o manjku kadra ne prebira in se ne zaveda resnosti kadrovskega deficita v osnovnem zdravstvu/družinski medicini ter brezglavo predlaga dodatno obremenjevanje družinskih zdravnikov, kar kaže na popoln absurd in nepoznavanje razmer,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Drugi odjemalci brisov povzročili dodatno obremenitev

Pojasnili so, da je vstopna točka za odvzem PCR brisov ZD Ljubljana še posebej v zadnjih dneh ob enormnem povečanju obolelih izredno obremenjena, saj ne pokriva le Ljubljane, ampak tudi Ljubljano z okolico in primestnimi občinami. Dodatno obremenitev so v zadnjih dneh povzročili tudi nekateri drugi odjemalci brisov, ki so zaradi manka PCR testov na svojih lokacijah, ljudi usmerjali na našo vstopno točko, le-ti pa so na testiranje prihajali nenaročeni. »Ob tem ponovno poudarjamo, da se je zaradi izjemno zahtevne logistike in organizacije dela na največji vstopni točki v državi, potrebno na odvzem PCR brisa naročiti, izjema so dijaki in šolarji, ki so pozitivni na samotestiranju,« so opozorili.

Vstopna točka ZD Ljubljana za odvzem brisov sicer ni edina lokacija, kjer je možno opraviti PCR testiranje. Dodatne lokacije v Ljubljani, kjer poteka odvzem PCR brisov, so med drugim tudi Medicinski center Ljubljana, Vilharjev podhod 1; Tivoli; Kongresni trg; Hofer Ljubljana Celovška; Hofer Ljubljana Chengdujska in ostali, ki so pooblaščeni s strani Ministrstva za zdravje.

Največja težava: kader

»Ob trenutnih potrebah vstopna točka za odvzem brisov potrebuje veliko število ljudi, tako zdravstvenih delavcev kot logistično/podpornega ter IT osebja, da lahko tekoče izvaja testiranje. V razmerah, ko kadra v osnovnem zdravstvu že tako ali tako primanjkuje, Ministrstvo za zdravje izkazuje nepoznavanje razmer, ko predlaga vzpostavitev dodatne točke za testiranje. To pomeni, kot da bi predlagalo, da naj ZD Ljubljana zgradi še dodatno stavbo, da bodo imeli ljudje boljši dostop do družinskega zdravnika, ko slednjih ni,« nadaljujejo.

Janković pozval vlado, naj zagotovi dodatno mesto Na protestno pismo ZD Ljubljana se je odzval tudi ljubljanski župan Zpran Janković in jim izkazal popolno podporo: »V celoti podpiram sporočilo Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ga zelo uspešno vodi prof. dr. Antonija Poplas Susič. K sporočilu dodajam, da sem tako osebno kot prek Združenja mestnih občin Slovenije že pred tremi meseci pozval Vlado RS, naj uzakoni obvezno cepljenje. Obenem predlagam, da se na Vladi RS dogovorijo o vzpostavitvi potrebne dodatne enote za odvzem PCR brisov v Ljubljani, poleg že obstoječih na različnih lokacijah, in sprejme predlog ministra Mateja Tonina, da lahko organizirajo testiranje v vojašnici Edvarda Peperka, ki ima enostaven dostop z obvoznice. Prepričan sem, da imajo v Slovenski vojski tudi dovolj kadra za testiranje. Glede gneče na parkirišču P+R v Stanežičah, ki se je pojavila, pa sporočamo, da je na dan odvzetih tudi do 2000 brisov.« Pojasnil je še, da so lokacijo testiranja v parkirni hiši Stožice ukinili zaradi nekaterih nevestnih voznikov, ki med čakanjem niso ugašali vozil. Za urejanje pretočnosti prometa na državni cesti, ki vodi do P+R Stanežiče, pa je sicer pristojna policija.

Dejstvo je, da omejitev za dodatno vstopno točko v tem kontekstu predstavlja osebje, ki izvaja testiranje, in tega v osnovnem zdravstvu preprosto ni več mogoče najti. »Če Ministrstvo za zdravje meni, da je potrebno pomagati državljanom s krajšanjem čakanja na PCR teste, lahko organizira dodatna odvzemna mesta kjerkoli v Sloveniji, vendar pa ZD Ljubljana kadra žal ne more participirati. Lahko se pa seveda odloči tudi za kakršnekoli drugačne ukrepe za zmanjšanje števila PCR brisov,« menijo

Poudarili so tudi, da ZD Ljubljana ljudi, ki so naročeni na odvzemno mesto ZD Ljubljana, ne bo zavračal ali jih preusmerjal drugam. Opravil bo vsa testiranja, ki jih bodo ljudje potrebovali, s kadrom, ki je na razpolago ob izvajanju redne ambulantne dejavnosti, obolevnosti in karantenah osebja ter v skladu s številom PCR gojišč, ki jih bo ZD Ljubljana dobil na voljo. Seveda pa bo potrebno na storitev počakati v vrsti čakajočih.

»Svetovanja članov ministrske ekipe so neokusna«

Dodali so še, da je ZD Ljubljana do sedaj in bo tudi v prihodnje sledil »vsem odredbam in hitro se spreminjajočim odločitvam Ministrstva za zdravje s ciljem čimprejšnje omejitve epidemije, ne glede na (ne)smiselnost in (ne)realnost določenih usmeritev. »Svetovanja« članov ministrske ekipe primarnemu nivoju pa so neokusna in povedo več o njih samih, ki naj bi skrbeli za primarni sektor, kot o tistih, ki odredbe tega istega sektorja izvajajo že več kot dve leti, požrtvovalno, z veliko nadurami, delom na dodatnih covid deloviščih poleg rednega ambulantnega dela in pod drobnogledom številnih inšpektorjev, ki jih usmerja v nadzore to isto ministrstvo.«

ZD Ljubljana tudi predlaga, da naj ministrstvo v tej izredno zahtevni situaciji s svojimi neresničnimi in zavajajočimi informacijami ne razdvaja in razburja državljanov, temveč povezuje, umirja in usmerja ukrepe, prilagojene razmeram ter ljudem.