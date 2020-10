Kacin napovedal nove ukrepe in opozoril na druženja v lovskih kočah (V ŽIVO)

Vladni govorec za covid-19predstavlja najnovejše o aktualnem dogajanju glede covid-19.Preberite tudi:V ponedeljek je bilo opravljenih 3308 testiranj, potrjenih je bilo 397 primerov. NIJZ je bil dodatno obveščen o slovenskem državljanu, ki je bil pozitiven v tujini, torej je okuženih skupaj 398. Že 180 okuženih potrebuje bolnišnično oskrbo, 32 oseb je na intenzivni negi, še štiri osebe so umrle, je uvodoma razkril Kacin in dodal, da se virus najhitreje širi med zdravstvenimi delavci in zaposlenimi v šolstvu. Širi se tudi po DSO-jih, včeraj se je pojavilo novo žarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in devet zaposlenih. Nove okužbe imajo v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka - včeraj pozitivnih 18 stanovalcev in pet zaposlenih.​​Novih okužb ni več v centru usposabljanja v Črni na Koroškem.Nekateri pozivov, naj se odpovedo druženjem, še vedno ne slišijo. Vedno več je zabav v lovskih kočah, je razkril Kacin in opozoril, da tudi če je druženje daleč stran od drugih ljudi, če se družijo ljudje, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, še vedno predstavlja tveganje za širjenje virusa. Lovske zveze je pozval, naj preprečijo takšna druženja. Odpovejmo se druženjem vsaj za kratek čas, je pozval vse.Zaradi naglega porasta števila okužb in polnjenja kapacitet v bolnišnicah bo popoldne krizni sestanek vlade, ki bo namenjen usklajevanju modalitet pred jutrišnjo sejo vlade, na kateri bo odločala o sprejetju novih ukrepov.