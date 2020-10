Kacin o novih okužbah: Čaka nas dolg in zahteven dan

Preberite tudi: Kdo bo v Sloveniji razglasil epidemijo

Število novopotrjenih primerov v ponedeljek verjetno ne bo višje od 400, je sporočil vladni govorec. Ta se je oglasil na twitterju, kjer je napovedal, da bo danes težek dan.»Število včeraj na novo okuženih bi vendarle moralo biti nižje od 400... Čaka nas dolg in zelo zahteven dan. #OstaniteZdravi Se vidimo kmalu...« je zapisal na družbenem omrežju. Točno število in informacija o številu opravljenih testov še nista znana.V nedeljo je bilo potrjenih 169 okužb, negativnih pa je bilo 1.236 testov. Delež pozitivnih testov je bil ponovno velik, 11,97-odstoten. Umrli sta še dve osebi, skupaj 169.z infekcijske klinike je v ponedeljek povedala, da imajo 42 bolnikov s covidom, od tega jih je 12 na intenzivni enoti. Razkrila je tudi, da je med bolniki, ki so hospitalizirani na intenzivni enoti, tudi nekaj takih, ki nimajo pridruženih bolezni. Najmlajši je star 44 let.