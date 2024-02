Bo Golob le dobil na mizo končne ugotovitve Švarc Pipanove?

Po dnevu razčiščevanj v SD, ki jo je zatresla afera ob nakupu prostorov za potrebe sodišč, je pričakovati, da bodo danes na mizo premierja Roberta Goloba romale tudi končne ugotovitve pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Po ponujenem odstopu minuli teden sta se namreč dogovorila, da ga ministrica s temi seznani v roku enega tedna.

Ministrica Švarc Pipan in njena matična stranka SD sta se v središču afere znašli po tem, ko je ministrstvo za nakup prostorov na Litijski plačalo 7,7 milijona evrov, pri čemer pa ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Slednji je zanjo leta 2019 odštel 1,7 milijona evrov.

Švarc trdi, da je bila pri nakupu zavedena

Švarc Pipan se je v zadnjih tednih tudi sama podala v razčiščevanje okoliščin omenjenega nakupa. Zatrdila, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke, med drugim generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, ki je s te funkcije tudi odstopil.

Ministrstvo za pravosodje pa je med drugim pridobilo tudi novo izmero stavbe na Litijski. Površina prostorov znaša 6258,3 kvadratnega metra, izhaja iz izvedenskega mnenja geodeta Branka Kovača, kar je za več kot tisoč kvadratnih metrov več kot v pogodbi, so sporočili v ponedeljek.

S svojimi končnimi ugotovitvami bo Švarc Pipan predsednika vlade po pričakovanjih seznanila danes.

Afera povzročila pretrese v SD, med drugim je moral oditi generalni sekretar stranke

Afera pa je zatresla tudi SD, ki je možne scenarije za izhod iz politične krize v minulih dneh pretresala večkrat. Po ponedeljkovih zasedanjih več organov stranke pa so v SD sprejeli odločitev, da se aprila podajo na volilni kongres. Na čelu SD vsaj do takrat ostaja aktualna predsednica Tanja Fajon, funkcijo generalnega sekretarja pa bo po odstopu Žiberta začasno opravljal vidni član in predsednik konference SD, sicer pa tudi državni sekretar, Matevž Frangež.