Blejsko jezero čistil tudi minister za finance Klemen Boštjančič

Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled danes organizira tradicionalno, 31. čistilno akcijo Blejskega jezera in njegovih brežin. S pomočjo prostovoljcev so zbrali okoli 150 kilogramov odpadkov.

Kot so sporočili organizatorji, vsako leto potapljače iz celotne Slovenije povabijo, da se jim pridružijo in spustijo pod vodno gladino ter iz jezera in njegovih brežin poberejo odpadke, ki so bili vanj lahkomiselno odvrženi. V treh desetletjih so iz jezera odstranili velike količine odpadkov vseh vrst. Že nekaj let se uspešno trudijo omejiti tudi razvoj agresivne, neavtohtone zebraste školjke, ki ogroža jezero in njegove prebivalce.

»Prebivalci Slovenije se vse bolj zavedajo pomena ustreznega ravnanja z odpadki, saj količina odpadkov, ki jih izvlečemo iz vode, vsakoletno upada. To nas izredno veseli, obenem pa se zavedamo, da se še vedno soočamo z izzivom odpadkov v okolju, zato je uporaba izdelkov iz biorazgradljivih materialov še vedno ključnega pomena,« je po zaključku akcije povedal Samo Frantar iz Društva za podvodne dejavnosti Bled.

Kot so sporočili iz podjetja Spar Slovenija, ki podpira akcijo, so se ji tudi letos pridružili osnovnošolci, ki so med posebnimi delavnicami, ki jih zanje pripravljajo v društvu, pokazali ogromno zanimanja za spoznavanje in razumevanje ekosistema.

Čistilna akcija se je začela ob 10. uri, ko so sodelujoči na 26 različnih lokacijah okoli Blejskega jezera začeli pobirati odpadke in odstranjevati vsiljive tujerodne školjke potujoče trikotničarke.

Tokratne čistilne akcije so se udeležili tudi

Tokratne čistilne akcije so se med drugim udeležili minister za finance Klemen Boštjančič, blejski župan Anton Mežan, nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben, predsednik Slovenske potapljaške zveze Mitja Slavinec, predsednik Društva za podvodne dejavnosti Bled Janez Andrejc in direktor Blejskega vodnega foruma Marko Gajić.

Na lanski jubilejni čistilni akciji so našteli več kot 200 sodelujočih. Poleg slovenskih potapljačev so sodelovali njihovi kolegi iz Hrvaške in Srbije ter blejski gasilci, reševalci in okoljevarstveniki. Skupaj so iz jezera in njegovih nabrežij odstranili za skoraj pol tone odpadkov.

Ker je Bled z jezerom kot ena glavnih slovenskih turističnih atrakcij podvržen precejšnjemu onesnaževanju, z namenom izboljšanja ekološkega stanja jezera čistilna akcija poteka že tri desetletja in velja za najstarejšo okoljsko akcijo v Sloveniji, so spomnili organizatorji.