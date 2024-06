Zaslužek varuške otrok Kate Middleton in princa Williama

Za otroke princa Williama in Kate Middleton pomaga skrbeti varuška Maria Teresa Turrion Borrallo, ki je praktično del družine vse od tedaj, ko je princ George dopolnil osem mesecev in mami ter očetu, kljub temu da sta aktivno vključena v vzgojo otrok, večkrat priskoči na pomoč.

Sploh v času, ko se valižanska princesa bori z rakom, princa pa tudi zaradi bolezni očeta čaka več kraljevih zadolžitev, ji prav pridejo spretnosti, ki jih je dobila z izkušnjami ter med šolanjem na priznanem kolidžu.

Po poročanju Daily Maila novo kvalificirane varuške iz prestižne šole, ki niso nastanjene pri družini, letno dobivajo skoraj 50.000 evrov, varuške z daljšim stažem in izkušnjami pa do 140.000 evrov.

Maria je diplomirala na elitni šoli za varuške Norland kolidž v Bathu in se je povsem vživela v življenje znotraj kraljeve družine. Kolidž Norland je ena najbolj priznanih šol za varuške.

Takole piše na njihovi spletni strani: »Norland ponuja prvovrstno usposabljanje vsem, ki želijo postati profesionalni varuhi in varuške otrok.«

Enoletna šolnina znaša 17.000 evrov, od tam šolajočih se pričakuje ljubezen do otrok, na leto sprejmejo največ 100 študentov, navaja The Express.

Šolski kurikulum obljublja, da so tisti, ki tam zaključijo izobraževanje, nekakšna mešanica Mary Poppins in Jamesa Bonda, saj se študentje učijo različnih spretnosti od samoobrambe do borilnih veščin in vožnje v begu.

Kot dodatek šolskemu znanju je morala Maria Teresa osvojiti več pravil, ki pritičejo njeni vlogi, med drugim zagotavljanje otrokom veliko igre na prostem, omejevanje časa za zasloni, politiko brez kričanja in seveda spoštovanje zasebnosti.

Vplivne varuške

Lanskega leta je kraljeva komentatorka Pauline Maclaran namignila, da ima Borrallova velik vpliv na prihodnost otrok, ki jih varuje in jih hkrati drži prezimljene:

»Mislim, da imajo kraljeve varuške izjemno vlogo v življenju otrok. Ne samo, da vsakodnevno skrbijo zanje, pomagajo jim tudi pri razvoju njihovih kognitivnih in družabnih spretnosti.«

Tako kralj Karel III. kot princa William in Harry so zgradili tesen odnos s svojimi.

Helen Lightbody, ki se je kraljevemu gospodinjstvu pridružila mesec po Karlovem rojstvu leta 1948, je nanj pazila osem let.

Karel jo je obiskoval še v odrasli dobi in jo povabil na zabavo za 21. rojstni dan ter na slovesnost, ko je leta 1969 uradno postal valižanski princ.

Princa William in Harry sta na varuško Alexandro Tiggy Legge-Bourke gledala kot na starejšo sestro, ona je z njima pogosto hodila na izlete v naravo in ju učila raznih spretnosti.

Po poročanju o dogodkih iz tistih dni sta se princa z varuško zlasti zbližala ob smrti njune mame avgusta 1997.

Ko se je Tiggy poročila s Charlesom Pettiferjem, sta bila na poroki oba nekdanja varovanca, ki z njo in njeno družino še gojita tesen odnos.