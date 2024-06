Dobra vila Maja: Ne izgubljajte energije z okolico (Suzy)

Prepričana sem, da ste se že kar nekajkrat v življenju ukvarjali z okolico in v glavi vrteli scenarije, kaj jim boste naslednjič povedali. To, da ste v resnici jezni nase, ker se niste postavili zase, smo že predelali. Danes bi šla v drugo smer. Ste se kdaj vprašali, zakaj vas drugi napadajo, kritizirajo in se ukvarjajo z vami? Ne zapletajte se v pogovore, kaj so vam drugi naredili. Ne zapletajte se v kreganje, misli o drugih, dokazovanje, kdo ima prav in kdo ne – s tem izgubljate energijo. S tem se ustavljate. Na prvi pogled je vse jasno – zato ker sami ne verjamejo vase, se nimajo radi, ni...