Bled v znamenju slovenske popevke

Potem ko so uspešno izpeljali Festival Bled, se nocoj v tem slovenskem biseru začenja Blejsko poletje na Jezerski promenadi, ki bo glasbene poslastice ponujalo vse do 7. avgusta. Večeri bodo v znamenju obujanja spominov na slovensko popevko, ki se je pred natanko 60 leti začela na Bledu. Prva zmagovalka je bila Mandolina v izvedbi Staneta Mancinija.

Bled se bo slovenski popevki oddolžil s tritedenskim dogajanjem na odru pod Festivalno dvorano. Vrhunci dogajanja bodo vsekakor nastop treh festivalskih orkestrov, policijskega z Aniko Horvat, Big Banda Bled z Alenko Godec, Ivo Stanič in Otom Pestnerjem ter Jazz Punt Big Banda Tolmin z gosti, ki se bo poklonil Mojmirju Sepetu. Že danes se obeta koncert Godbe Gorje na pletnah, ki mu lahko prisluhnete od 18. ure naprej, sledi nastop Policijskega orkestra z Aniko Horvat. Ker oder stoji tik pod Festivalno dvorano, ki bo rezervno prizorišče v primeru dežja, koncertov ne bodo ne odpovedovali ne prestavljali.

Program Blejskega poletja

Vsak dan od 10.00 do 24.00: Sejem domače in umetnostne obrti ter kulinarična ponudba. Od 20.00 do 23.00 se bodo vrstili večerni koncerti:

23. 7.: Big Band Bled z Alenko Godec, Ivo Stanič in Otom Pestnerjem

24. 7.: Primož Grašič kvartet z Nuško Drašček

28. 7.: Manca Špik z bandom

29. 7.: Bled jazz selection s Kristino Oberžan

30. 7.: Samuel Lucas z bandom

31. 7.: Poklon Mojmirju Sepetu: Jazz Punt Big Band Tolmin z gosti

3. 8.: Godba Gorje

4. 8.: RojoTango orchestra

5. 8.: Društvo mrtvih pesnikov

6. 8.: Koncertna izvedba opere Carmen

7. 8.: Rok'n'band