Bled bo v prvem majskem vikendu v znamenju harmonik (FOTO)

Tradicionalno gorenjsko tekmovanje harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko, ki je 30 let potekalo v Besnici pri Kranju, se letos seli na Bled. Tekmovanje Zlata harmonika Bled se vključuje v svetovni dan harmonike, ki ga od leta 2009 praznujemo 6. maja: gledalci ga bodo lahko spremljali v živo v Festivalni dvorani na Bledu ali prek videopovezav ter glasovali za nagrado občinstva.

Po nekajletnem premoru se vrača Srečanje harmonikarjev in harmonikaric ob Blejskem jezeru, ki bo v nedeljo, 7. maja. Od 10. ure boste lahko uživali v nastopih harmonikarskih skupin, ob 12. uri bo v skupinskem nastopu več sto udeležencev ob Blejskem jezeru zaigralo Otoček sredi jezera, ob 14. uri bo povorka harmonik, ob 15.30 pa bo na Jezerski promenadi potekal koncert ansambla Gorenjski kvintet.

Na čelu povorke več sto harmonikarjev sta bila Majči Bobnar in Janez Grilc.

Prijave na nedeljsko srečanje ob Blejskem jezeru so brezplačne. Prijavnico izpolnite do ponedeljka, 1. maja; s pravočasno prijavo so vsi udeleženci upravičeni do ugodnosti, in sicer bona za hrano in pijačo, spominske nalepke in udeležbe na žrebanju nagrad. Glavni pokrovitelj dogodka, ki prispeva glavno nagrado, je Harmonika Poličar. Poskrbeli bodo za druge bogate in praktične nagrade. Prijave sicer sprejemajo tudi po 1. maju. V primeru dežja prireditev odpade.