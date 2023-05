Blaž je Srečen med rusko lado in ameriškim lincolnom (FOTO)

»Zdaj smo upokojeni, pa imamo več časa za to,« je razložil nekdo iz trboveljske druščine, ki se je pred dnevi udeležila že 15. srečanja in blagoslova starodobnih vozil na Mirni na Dolenjskem. »Radi pridemo, naše Društvo starodobnikov Trbovlje imamo že 15 let in 15 članov prihaja sem,« je pojasnil Dušan Povše in hitro predstavil Jožeta Štajherja, ponosnega lastnika renaulta 12, letnik 1975. Zraven je parkiral Anton Lepoša, pet fičkov je imel v mladosti, še vedno vozi enega iz leta 1977.

Ima 75.000 prevoženih kilometrov, je pa to avto, v katerem čas počasneje teče.

Franc in Dragica Skušek prisegata na katrco (letnik 1976), Alojz Godec na opel kadetta (1967). Potem ko smo popisali družbo iz Zasavja, smo srečali Mirana Gindiciosija, ki je prišel za srečanje s 1900-kubičnim hroščem (1974). Miran ima 23 let in dela pri Porsche Slovenija, njegov sodelavec Bor Tomc pa ga je navdušil nad starodobniki. Hrošča je kupil v Ljubljani, štiri in pol tisočake je odštel za lepotca, v katerega sede 10-krat na leto. Tudi zato, da pride na Mirno.

Dogodek so v tem mirnem kraju leta 2007 prvič organizirali Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, VW klub Dolenjske in Bele krajine ter Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče. Tedaj še ob pomoči Krajevne skupnosti Mirna, danes pa starodobnike podpira tudi domači župan Dušan Skerbiš. »Vesel sem, da se nas je zbralo toliko in da se število starodobnih vozil ne zmanjšuje. Očitno se ljudje zavedajo, da je ohranitev preteklosti pomembna za našo prihodnost,« je bil starodobnikov vesel župan.

47- kilometrsko vožnjo so opravili.

Prava atrakcija shoda je bil 34-letni Blaž Vranešič iz Bele krajine. »Pred dvema letoma sem si ob rojstvu drugega sina kupil tole lado, prodal pa mi jo je Rus, ki živi v Sloveniji,« je povedal Blaž, ki je ob ruski ladi (letnik izdelave 1974) parkiral ameriškega lincolna continental (1975). »Lada ima 1200-kubični motor, avto je precej prostoren, porabi pa dobrih 10 litrov na 100 kilometrov. Z avtodeli ni težav. Lahko pa rečem, da se vozim premalo z njo. Ima 75.000 prevoženih kilometrov, je pa to avto, v katerem čas počasneje teče. Z njim sva lani z ženo potovala po Hrvaški in BiH,« je opisal Blaž in nekaj besed namenil tudi leto dni mlajšemu ameriškemu avtu, ki ga ima v svoji garaži. »Izdelan je bil v 70. letih – to so bila v ZDA leta pretiravanja. Avto ima luksuzno notranjost, vključno z usnjenimi sedeži, ki spominjajo na fotelje, klima je avtomatska, prav tako je tu električni pomik stekel. Avto premore 7500-kubični motor, potroši pa med 20 in 25 litri bencina na 100 prevoženih kilometrov.« Blaž si je tak avto močno želel, iskal ga je celo v Španiji.

Druščina iz Trbovelj

»Jaz in moj avto škoda rapid nisva oldtimerja, ampak sva youngtimerja,« pa je z uvodno mislijo župnik Slavko Kimovec nasmejal zbrane. In nadaljeval: »Vesel sem, ker smo se zbrali na Mirni prijatelji, znanci, ljubitelji starodobnikov, sorodniki in vsi prijatelji lepe dolenjske zemlje. Hvala vsem, ki znate z vozili ravnati po človeški in božji strani, da se vsi zavedamo, da smo za volanom odgovorni tako za svoja kot druga življenja.« Zmolili so očenaš, potem pa je župnik vsem vozilom podelil blagoslov. Med sprehodom ga je spremljal Janez Potokar, ki je 2007. z Zvonetom Zupetom organiziral prvo srečanje na Mirni.

Po blagoslovu so se starodobniki, zbralo se jih je 150, popeljali na 47 kilometrov dolgo panoramsko vožnjo. Ustavili so se na Dolenjih Jesenicah pri sv. Roku, potem še v Dragi pri Šentrupertu, kjer jih je pogostil Ignac Breznikar. Na pot je šel tudi 64-letni Franc Strajnar, domačin z Dolenjih Jesenic. Sedel je za volanom opel kadetta, ki pa je posebne sorte. »To je edini kadett s štirimi vrati. Izdelali so jih 200,« nam je zaupal Franc. Vozilo je v slabem stanju kupil pred 28 leti na Škofljici. »Ko sem bil pred leti v Prlekiji na srečanju starodobnih vozil, ga je hotel en Nemec na vsak način kupiti.«

Med zbranimi je veliko pozornosti požel wanderer proizvajalca Auto Union, izdelan je bil leta 1938. Vozi ga Konrad Šepec iz Kukenberka.

Milan Grebenc, mlinar z Bistrice pri Mokronogu, je upravičeno ponosen na cadillaca eldorado. FOTO: Drago Perko

Nemec ga je hotel kupiti, a ga Franc ni dal.

Le 200 takih opel kadettov so izdelali.