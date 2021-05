Blato zalilo živalski vrt

Potem ko so imeli živalski vrtovi lani in prve štiri mesece tega leta velike izgube, saj so morali skrbeti za stotine živali, prihodkov pa ni bilo, se je na Sikalu ZOO v Boračevi pri Radencih spravila še narava. V minulih dneh, ko so nas obiskali ledeni možje, sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ti godujejo od 12. do 14. maja in po ljudskem izročilu prinašajo ohladitev in dež, sledi pa jim še polulana Zofka, se tradicija slabega vremena ni izneverila. Uporabili so bager. FOTO: Osebni arhiv Minulo sredo popoldne je namreč območje Gornje Radgone zajelo neurje z močnejšimi nalivi. V občini Rade...