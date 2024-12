Bili so na adventu na Bledu: 6,5 evra za kremšnito na stojnici, a to še ni vse!

Slovenska mesta v prazničnem decembrskem času dobijo še posebno čarobno podobo, ko na trgih zažarijo lučke. Eno od njih je tudi Bled, kjer poteka majhen, a poseben adventi sejem s pogledom na jezero. Bled so obiskali tudi novinarji Indexa, ki so zabeležili cene hrane in pijače na stojnicah.

»Malo smo se sprehodili, pogledali, kaj ponujajo, in primerjali cene z našim, hrvaškim adventom. Vse je dražje kot pri nas, saj boste za eno jed morali odšteti tudi do 16 evrov,« piše Index.hr.

Za ceno 10 evrov lahko naročite telečji golaž, za isto ceno pa tudi pečen krompir s sirom in fižolom, pečen krompir s sirom in piščancem v curry omaki.

V ponudbi je tudi »blejski vroči pes« oziroma hot dog, ki stane 8 evrov, pečenica s kislim zeljem in pire krompirjem za 13 evrov, svinjina s kislim zeljem in pirejem za 16 evrov ter mladi sir z žar zelenjavo za 12 evrov.

Od toplih napitkov so na voljo belo in rdeče kuhano vino za 4 evre, kuhani džin za 6,50 evra, vroča čokolada za 4 evre in čaj za 3 evre, navaja portal.

V eni od drugih hišk, kjer ponujajo hrano, pa je mogoče naročiti golaž s kruhovimi cmoki ali polento za 10 evrov, gobovo juho za 8 evrov, domače štruklje z gobovo omako za 14 evrov, file postrvi z ajdovo kašo za 14 evrov, štajersko klobaso s sirom za 9 evrov, topel sendvič z bohinjskim ali blejskim sirom za 9 evrov ter pulled pork sendvič za 12 evrov.

Tudi na ljubitelje sladic so mislili v eni od hišk, kjer obiskovalci Bleda lahko naročijo kremšnito za 6,50 evra, vaflje za 6 evrov, jabolčni zavitek za 4,50 evra, cimetovo rolado za 3,50 evra, ajdovo kašo z jabolki za 5,50 evra ter vaniljev in jabolčni puding za 4 evre. Za vročo čokolado pa bo treba odšteti 4,50 evra.