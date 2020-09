Zdravnica je bila tiho, zdaj pa ima dovolj: Covid nas ne bo pokopal

Masko je nosila že prej

Zdravnica in humanitarka, ki je na noge postavila društvo Humanitarček, je med vso 'koronanorijo' molčala. Oglasila se je le enkrat glede pisanja po maskah, ko je bila nad tem šokirana . Sredi septembra pa ima vsega dovolj. Preberite, kaj meni (nelektorirano):»Ne boste verjeli. Tudi zdravniki - ki smo 95% leta najbolj osovražen kader v državi, imamo otroke. Jap, tudi oni so se morali šolati od doma. Tudi naše medicinske sestre imajo malčke do prve triade. A za razliko od vaših, ki jih nov protokol ščiti od takojšnjega odvzema brisa - njihovih ne. Ker njihova mamica dela v zdravstvu - in je bris potreben takoj. Da, tudi naši fizoterapevti ne smejo na Hrvaško. In tudi naše bolničarke so punce, ki jim gre na živce maska, saj so po njej vse potne. /.../ »Zato ... Ne bom rekla - ustavimo maske. Niti - ustavimo anti-maske. Bom pa rekla - ustavimo to histerijo, nehajmo podpihovati teorije zarote in nehajmo podpirati klikabilnost insciniranih zgodb. Na koncu ne bo največ žrtev zaradi COVID_19 ... ampak zaradi teh bojev med pro-et-contra, med maskarji in ne-maskarji, med 5G in ne 5G. Največ žrtev bo odnesla ta histerija, drama. To pa lahko ustavi vsak od nas.«»No, potem imamo tukaj še Bojana ali Bojano, saj je vseeno. Ki je prekopiral in prevedel zgodbo o 19 letnici, ki ji razpadajo pljuča zaradi nošnje maske. Čudežno je to nečakinja vsaj 20 ljudi v različnih državah, ki ima vsaj 20 različnih slik. In poleg vsega v vsaki državi še čudežno evaporizira v zdravstvenem sistemu. A kakorkoli - kirurgi, inštrumentrake, anestezisti, anestezijske sestre .. so potemtakem "rostfraj", saj pod masko delajo 25+ let. Očitno imamo na svetu res enormno število izjem, ki so že pred to norijo preživela desetletja kirurške maske.V službi nosim masko zaradi samega dela, tudi mimo COVIDa. Nimam (še) preperelih pljuč. Sedaj jo nosimo še na oddelku. Jap, mi je zoprna, mi je vroče. A jo nosim. Ne polemiziram. Lip glosa nisem uporabila že pol leta., pa je baje nasmeh moja "strong point". Pa kaj... Ja, moti me, da ne vidim nasmehov sester na oddelku, a marsikaj povedo že oči. In ja - včasih mi zaradi "švica" zacvetijo ustni kotički in imam herpes, ki ga nisem imela že leta. Pa jo imam z idejo, da zaščitim bolnika pred seboj. Nenazadnje sem sama lahko asimptomatska ... Razkužujem si roke, tudi izven službe. Pa imam atopični dermatitis, ki mu to ne odgovarja najbolj. A si jih. Razkuževala sem se doma in na terenu pri delu s starostniki že nekaj zim prej, ko je razsajala gripa. Sedaj pač to počnem bolj pogosto. In eno obdobje sem imela nohte mehke kot papir. Sem imela pa čiste roke.«