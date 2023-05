Bil je raj za čokoholike (FOTO)

V Podčetrtku je letos potekal že osmi Festival vina in čokolade, ki ga organizira Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Na letošnjem se je predstavljalo kar 50 ponudnikov dobrot, ki so svoje stojnice dodobra založili s sladko čokolado in tudi čokolado drugih vrst ter pecivom, ponujali pa so še dobro vinsko kapljico. Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje so prav tako ponudili v pokušino svoje mojstrovine. Andreja Kukovič in Jasmina Gričnik sta spekli najboljšo festivalsko torto. Prvi obiskovalci so se začeli v športni dvorani v Podčetrtku zbirati že v zgodnjih dopoldan...