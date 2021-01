Janša vse zanikal

Dva tuja medija, Politiko in Der Spiegel, sta v zadnjih dneh poročala, da Slovenija ne bo vzela vseh cepiv proti novemu koronavirusu, ki so ji na voljo. Slovenija naj ne bi sodelovala pri delitvi dodatnih 100 milijonov doz Pfizer-Biontechove cepiva, od 500.000 doz Moderninega, ki ji pripada, pa naj bi se odločila le za 26.000. Cepiva, ki jih druge nekatere članice EU naj ne bi želeli, pa naj bi pobrala Nemčija. Predsednik vlade Janez Janša, ki je po odstopu Tomaža Gantarja začasno prevzel tudi zdravstvo, je na twitterju to zanikal, a številk ni podal. Vladni urad za komuniciranje smo zato vprašali:



– Koliko koronacepiva proizvajalcev Pfizer in Moderna je Slovenija naročila in koliko bi ga lahko naročili? Prosim, da ločite glede na proizvajalca.



Odgovor, ki smo ga prejeli v soboto zvečer, objavljamo v celoti in nelektorirano:



»Evropska komisija je s proizvajalcem cepiva Moderna sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za dodatnih 80 milijonov odmerkov od katerih pripada Sloveniji 369.767‬ odmerkov glede na 80 mio oziroma še enkrat več glede na dodatnih 80 mio odmerkov. Proizvajalec cepiva Moderna je sporočil, da bo v prvih dveh mesecih vsem državam članicam lahko zagotovil le manjše količine svojega cepiva in Sloveniji bo lahko v prvih dveh mesecih dobavil le 26.000 odmerkov . Koliko cepiv bo lahko zagotovil od marca naprej, predstavniki Moderne še niso sporočili in enako velja za vse države članice EU.



V kolikor bi bilo v moči držav članic EU, in seveda tudi Slovenije, bi vsi želeli prejeti celotne količine cepiv, kolikor pripada posamezni državi članici glede na razdelilnik in to ne glede na višino cene. Kot je sporočila Moderna EK in vsem državam članicam EU, da imajo omejene zmožnosti proizvodnje cepiva in s tem tudi preskrbe EU trga. Upamo, da bo v kratkem Moderna uspela proizvodne zmožnosti povečati in s tem preskrbo s svojimi cepivi.



EK je vse države članice pozvala, da lahko sporočijo interes za nabavo dodatnih odmerkov proizvajalca BioNTech/Pfizer – Slovenija se je odzvala in sporočila svoj interes in sicer za 1 milijon dodatnih odmerkov cepiva proti COVID-19 navedenega proizvajalca cepiv.«